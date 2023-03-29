Эксклюзив 29 марта 2023, 22:58 Врунишка из МАГАТЭ. Почему Гросси скрывает опасность снарядов с обедненным ураном «Голос Мордора»: глава МАГАТЭ Гросси знает о прилетах по ЗАЭС и просто врет Пресс-служба Кремля

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, как и вся организация, работает в интересах коллективного Запада. Он знает об обстрелах Запорожской атомной электростанции и последствиях использования снарядов с обедненным ураном. Но намеренно врет, закрывая глаза результаты экспертиз и заявления свидетелей. Такое мнение специально для «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Опасные снаряды

А хорошая все-таки организация МАГАТЭ. А директор у нее, Рафаэль Гросси — так вообще распрекрасный мужик. Вот, давеча он заявил, что снаряды с сердечниками из обедненного урана, вообще не несут в себе никакой радиационной опасности.

Уфф… Вот прям отлегло, спасибо тебе огромное, Рафаэль. Только вот сомнения все равно грызут, даже несмотря на то, что ты успокоил. Потому что существует инструкция для американских военнослужащих (ее даже в интернет сливали), как обращаться с такими снарядами и там все намекает на то, что опасность от них все-таки есть.

Да и американские военные, которые участвовали в боях и применяли данный тип боеприпасов, почему-то очень уж часто болеют всякими неприятными хворями, все чаще онкологическими. Впрочем, может быть и совпадение, а вот ты, дорогой Рафаэль — прав, конечно.

МАГАТЭ работает в интересах Запада

Но есть и еще кое-что. В Сербии, где подобные боеприпасы применялись, тоже происходит что-то неладное. Люди болеют опять же, да и дети рождаются с генетическими отклонениями, которые свойственны при отравлениях тяжелыми металлами и радиационном облучении. Ну, ладно. Может тоже совпадение, а я тут просто пытаюсь очернить честнейшего человека Рафаэля Гросси. Наверняка, на деньги Кремля. Даже стыдно.

Но все равно что-то не дает покоя. Я бы с удовольствием и радостью поверил господину Рафаэлю Гросси в том случае, если бы этот замечательный человек хоть разок честно и прямо сказал, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС. А то прям загадка природы какая-то!

Тут тебе и воронки, и баллистическая экспертиза, и заявления свидетелей, а господин Гросси все это видит, хлопает своими глазками и заявляет: «Вот все равно не понимаю, откуда эти снаряды летят на Запорожскую АЭС! Может с Луны?».

Знает все прекрасно, этот самый Рафаэль Гросси. И про то, откуда прилетает по ЗАЭС, и про то, что американские военные, которые применяли боеприпасы с обедненным ураном, далеко не все здоровы. Знает Рафаэль Гросси и про Сербию. Просто врет.

Потому что глава якобы международной организации, которая должна быть непредвзятой и независимой, работает исключительно в интересах коллективного Запада. Точно так же, как и другие подобные организации, типа ОЗХО.