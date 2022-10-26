Время Украины истекает. Конгрессменов не слишком заботит конфликт в стране, которую они не могут найти на карте | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 14:11 Время Украины истекает. Конгрессменов не слишком заботит конфликт в стране, которую они не могут найти на карте Публицист Новоселов: Байдену будет сложно добиться дальнейшей поддержки Украины Публичное достояние

Читать 360tv в

Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал о том, насколько президенту Украины Владимиру Зеленскому важна поддержка со стороны Соединенных Штатов и что об этом думают члены сената и Конгресса, а также сами американцы.

Реклама

Далее — прямая речь.

В начале этой недели появилась новость о письме 30 членов Конгресса от Демократической партии США президенту Джо Байдену с просьбой начать переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса. Спустя день это письмо отозвали. Подписавшие его законодатели рассказали, что обращение составили несколько месяцев назад, но так и не отправили, а опубликовали по ошибке.

Что это означает в контексте политики Соединенных Штатов Америки? На самом деле письмо было лишь частью внутренних политических игр перед промежуточными выборами в Конгресс и сенат. Оно не возымело никакого практического действия, а просто продемонстрировало избирателям, что некоторые демократы могут быть разумными.

Публичное достояние

Тем временем администрация Байдена подтвердила, что не планирует вступать в переговоры с Россией без участия Украины. А поскольку украинское правительство исключило этот вариант, приняв соответствующий закон, мы вряд ли увидим дипломатическое решение конфликта в обозримом будущем.

Почему администрация США действует именно так? Существует несколько теорий относительно возможных причин и мотивов их упрямого стремления накачивать деньгами черную дыру украинской экономики и армии.

Достаточно велика вероятность того, что Вашингтон просто имеет неверную информацию о реальной ситуации в зоне конфликта. Власти получают отчеты от своих разведслужб, однако у этих служб уже случались крупные проколы с предоставлением неточной или явно ложной информации, как в случае с Ираком, Сирией или вмешательством России в выборы в США.

Очень вероятно, что американские разведслужбы получают информацию от Министерства обороны Украины или даже из СМИ. Эти источники представляют интересную картину ситуации, которая весьма далека от действительности. Крупнейшие средства массовой информации в США и большинство мировых СМИ настаивают на том, что Украина выигрывает в этом конфликте, а Россия уже проиграла.

РИА "Новости"

Слепое нежелание признавать любые факты и даже говорить о возможности масштабных диверсий со стороны Украины вполне вписывается в эту картину. Если руководство США искренне верит, что Украина побеждает, ему вполне может казаться, что Украине нет смысла прибегать к таким мерам, как разрушение плотины Каховской ГЭС или взрыв «грязной бомбы». Украинские отчеты показывают властям Штатов, что их поддержка имеет смысл и помогла перевернуть ход противостояния с Россией.

Однако эта версия подразумевает огромный уровень некомпетентности на всех уровнях — начиная с разведывательных ведомств США и заканчивая законодателями и администрацией президента. Достаточно просто взглянуть на карту, чтобы увидеть, что с момента последних успехов Украины прошел уже месяц и они никаким образом не были решающими.

Тем временем российские силы укрепляют оборону на текущей линии фронта и готовят дальнейшее наступление, при этом постепенно оттесняя украинские войска в восточной части фронта. Мировые СМИ кричат о неизбежной победе ВСУ в Херсонской области уже несколько недель, однако пока мы видели лишь целый ряд неудачных попыток наступления, которые были отбиты с нанесением противнику большого урона.

Есть вероятность, что американская разведка сообщает администрации только то, что та хочет слышать, игнорируя реальную обстановку в зоне конфликта. Однако более вероятно, что авторы американской политики совершенно точно знают, что происходит, и используют украинский конфликт для собственных целей.

Администрация Байдена вложила в поддержку киевского режима слишком многое, и это вполне может привести к поражению Демократической партии на приближающихся выборах. Возможно, они считают, что сейчас отступить от прежней линии уже нельзя, так как это может разочаровать их сторонников и даже привести к расследованию их действий, которые обошлись США совсем не дешево.

РИА "Новости"

Да, США извлекают выгоды из украинского конфликта, но эти выгоды не выражаются в улучшении жизни американцев. Долгосрочные экономические преимущества в форме роста объемов производства ВПК проявятся лишь через несколько лет, геополитические выгоды от ослабления России не имеют материального выражения, а приток инвестиций, бегущих из Европы, приносит выгоду фондам с Уолл-стрит, а не простым американцам.

Поддержка Киева со стороны Вашингтона играет важную роль для исхода украинского конфликта. Отказ Байдена вести переговоры с Россией прямо показывает, что его администрация делает ставку на продолжение и эскалацию военных действий. Большинство мировых военных экспертов считают, что без поддержки США Украина продержится не более одного-двух месяцев. Украина превратилась в полного банкрота, а ее армия полностью зависит от западных поставок оружия и боеприпасов.

Простые американцы справедливо считают, что этот конфликт их не касается, и недовольны большими объемами помощи Украине, пока их собственная экономика близка к рецессии, способной вылиться в крупнейший экономический кризис XXI века.

Они справедливо считают, что правительство должно показать реальные достижения, а не байки о победах Украины и поражениях России. Особенно если эти байки не основаны ни на каких реальных достижениях. Многие американцы все еще слепо верят пропаганде о слабости России и хвастаются быстрыми победами США в Ираке, но даже они осознают, что Москве и Вашингтону нужно вести переговоры, а Украина не имеет для Штатов никакого значения.

Многие члены Конгресса и сената прислушиваются к общественному мнению, поскольку собственная политическая карьера волнует их гораздо больше, чем конфликт в стране, которую многие из них не могут даже найти на карте.

Значит администрации Байдена будет сложно добиться дальнейшей поддержки Украины, если только та не добьется каких-то заметных успехов или, возможно, не проведет масштабную провокацию, чтобы обвинить Россию и попытаться снова привлечь общественное внимание в США к событиям в своей стране. Однако времени у Украины осталось немного. Время работает на стороне России, и Россия готова ответить на любой вызов.