Эксклюзив 01 декабря 2022, 19:41 Время «трибуналов» наступает после победы. Западу и Украине ее не видать Публицист Новоселов: международный трибунал против России — очередной фарс Unsplash

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Франция объявила о работе над созданием международного трибунала по Украине «совместно с европейскими и украинскими партнерами», продолжая идею, выдвинутую на заседании Европейского совета. Эта инициатива имеет две цели, рассказал публицист Иван Новоселов в специальной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Во-первых, это еще один шаг методичного процесса очернения России и российского народа и выставления их жестокими злодеями. Этот трибунал будет принимать все фейки, неподтвержденные слухи и лживые заявления киевского режима как «фактические доказательства» и, вероятно, обвинит Россию во всех вообразимых и невообразимых грехах. Может быть, они разоблачат пару фейков, чтобы придать убедительности, но в любом случае этот трибунал будет очевидным фарсом.

Европейский совет намеревается и дальше промывать мозги европейцам, чтобы придать вид законности собственным преступлениям против России. К тому же им нужно убедить свое население, что только Украина защищает их от «орд русских варваров».

Они нарисуют очень живую и яркую картину ужасов, чтобы запугать простых граждан Европы. В конце концов, они должны быть рады терпеть «небольшие неудобства» и забыть об экономическом кризисе ради борьбы со «вселенским злом».

Вторая цель создания трибунала более прозаична. Европа все еще притворяется, что живет согласно закону, и ищет предлог для конфискации замороженных российских активов, находящихся в ее юрисдикции. Этот процесс начался с недавнего предложения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию «структуры для управления этими средствами и их инвестирования».

С начала спецоперации страны Запада заблокировали резервы российского ЦБ на сумму около 300 миллиардов долларов и еще около 20 миллиардов долларов, принадлежащих частным лицам и компаниям. Замораживание этих средств само по себе стало грубым нарушением международного права и уже подорвало доверие мира к коллективному Западу. Однако конфискация станет совершенно беспрецедентным нарушением

Таким образом, коллективному Западу нужен способ узаконить конфискацию или, проще говоря, кражу российских денег. Именно этой цели послужит предлагаемый «трибунал».

Трибунал оценит ущерб по своему усмотрению, а Украина сразу получит деньги. Возможно, украинцы так и думают. Однако Европа все-таки переживает сильнейший экономический кризис, и уже появились серьезные признаки ее надвигающейся деиндустриализации с переносом производства в Китай и даже США.

Урсула фон дер Ляйен / РИА «Новости»

Так что, вероятно, эти деньги пойдут на то, чтобы залатать огромную дыру в кармане ЕС, появившуюся в результате «помощи Украине», которая, кстати, была далеко не бесплатной. Зеленскому с подельниками тоже дадут отщипнуть кусочек на безбедную старость.

В общем, здесь все понятно, но они забыли об одной вещи. Время трибуналов наступает после победы, а победы их стороне не видать. Россия не признает этот трибунал, и властям ЕС не удастся скрыть за его фасадом свою истинную сущность.

Жалко только, что инициативу представила Франция. Французы вообще относятся к русским неплохо, русофобии там почти нет, у них свое мнение об украинском конфликте.

Эммануэль Макрон, конечно, подпевает коллективному Западу, но все-таки вынужден хотя бы немного прислушиваться к мнению народа. И то, что многие французские компании продолжают работать в России, — совсем не случайность.