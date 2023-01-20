Эксклюзив 20 января 2023, 17:15 Время провести большую красную черту Публицист Новоселов заявил, что России пора провести красную черту в отношениях с Западом Defense.gov

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Вероятные поставки западных танков и другой бронетехники на Украину не спасут киевский режим от поражения. России давно пора перейти к более решительным действиям. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» заявил публицист Иван Новоселов.

Далее — прямая речь.

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Потери для бюджета

Недавно некоторые умеренные украинские Telergam-каналы поделились слухами о возможных ударах по ГТС или прекращении поставок газа в Европу со стороны России. Довольно часто такие слухи означают подготовку провокаций, но сейчас все выглядит иначе.

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С самого начала конфликта у России имелась возможность полностью перекрыть поставки газа в Европу, в чем ее постоянно обвиняли. В течение последнего года Россия постепенно готовилась к такому сценарию, но не очень хотела к нему прибегать, поскольку это ударило бы по российской экономике. Не нужно следовать примеру европейцев, которые быстро движутся к краху из-за антироссийских санкций.

Разумеется, полное прекращение поставок российского газа создаст проблемы и для Европы. Россия пока не готова перенаправить все энергоресурсы на юг и на восток, и отключение придется проводить в аварийном режиме. Потери для бюджета будут довольно большими, хотя рост цен из-за дефицита может их компенсировать. Европейцы же будут счастливы, если потеряют всего один триллион евро, как в 2022 году.

Возможный козырь

Это не самый привлекательный для России вариант, однако его стоит рассматривать как возможный козырь для предотвращения отправки европейцами на Украину более тяжелых вооружений, включая танки. Они уже несколько недель ходят вокруг да около, и со стороны видно, что европейские лидеры не хотят на это идти, но принимают такие решения под давлением США. Возможно, толчок в нужном направлении сподвигнет их поставить под сомнение волю гегемона.

США в любом случае останутся в выигрыше. Если Россия прекратит поставки, Европа будет вынуждена платить за американский СПГ любую цену в отсутствие других источников, причем такая ситуация сохранится на годы. Даже если Европа впоследствии решит наладить отношения с Россией, для восстановления поставок потребуются даже не месяцы, а годы.

Время решительных действий

Сами по себе поставки европейских танков, легкой бронетехники, боеприпасов и прочего не представляют серьезной угрозы для ВС РФ. Они все разнородные и поставляются в очень малых количествах, так что они не спасут киевский режим и не помогут ему перевернуть ход боевых действий.

Однако эти поставки укрепляют боевой дух ВСУ и просто раздражают. Да, они ослабляют страны НАТО, и для России это хорошо. Да, пока что российская оборонная промышленность работает эффективнее, чем ВПК всех стран НАТО вместе взятых. Однако такая ситуация продлится не более одного-двух лет, не стоит недооценивать противника.

Более того, продолжающиеся поставки оружия — это признак неуважения к России и ее красным линиям. Возможно, настало время для более решительных действий и ответов. СВО нужно довести до логического конца, и если Россия проведет для Европы жирную красную черту, это существенно может ускорить победу.

Против США у России нет таких козырей, однако без европейцев американцы не потянут украинский конфликт. Их разрекламированный «крупнейший пакет помощи» содержит 100 тысяч артиллерийских снарядов, которые они наскребли где только можно. Кажется, что это очень много, но при текущих темпах Украине их хватит на 20–30 дней.

Может быть, хватит играть по западным правилам? Запад десятилетиями обвинял Россию в энергетическом шантаже без каких-либо на то оснований. Сколько еще Россия будет терпеть унижения и торговать с врагами?