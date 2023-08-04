Эксклюзив 04 августа 2023, 22:28 Времени на успех у Украины не осталось. Запад заставит ее заморозить конфликт Блогер «Голос Мордора»: Запад хочет сохранить Украину как плацдарм для противостояния с РФ РИА «Новости»

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Западная пресса несколько изменила подачу материалов о событиях на Украине. Восторженных статей все меньше, а мнений о том, что вооруженным конфликтом ничего не решить — больше. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» обратил внимание Telegram-канала «360», что, скорее всего, страну готовят к переговорам и хотят сохранить ее как плацдарм для противостояния с Россией.

Далее — его прямая речь.

Публикации в западной прессе, посвященные Украине, сейчас можно разделить на три вида — восторженный идиотизм и крики о скоро победе над Россией, истерика с требованием дать Украине все оружие, которое только можно, и достаточно болезненные для страны материалы с признанием нынешних реалий «контрнаступа», а также того, что и сама Украина достаточна коррумпирована и точно далеко не идеальна.

Восторженного идиотизма стало очень мало. Оно и понятно: чтобы решить, что Украина в этом конфликте выиграет, необходимо быть совсем уж идиотом, но в западной прессе есть и такие.

Второй тип публикаций — он тоже не о победе. Скорее, о том, что, раз Украина не может сделать какой-то решающий ход, который поможет ей хоть где-то выйти на бывшие границы.

То пусть хотя бы будет поближе к Крыму — чтобы устраивать ракетный и артиллерийский террор полуострова в надежде на согласие России на какие-то мирные переговоры. Последние можно будет выдать за победу.

Но наиболее интересен третий тип публикаций, в котором признается: военным путем Украина не сможет добиться ровным счетом ничего. А наиболее прозорливые обозреватели и аналитики говорят, что Украина в итоге может оказаться потерянной для Запада полностью.

РИА «Новости»

На Россию тоже обратили внимание

Кто-то начал замечать не только обстановку на фронте и дикие потери ВСУ, для которых все сложнее найти солдат, но и то, что происходит в России, особенно в сфере обороны.

Откуда-то появились очень большие резервы, которые в боях не участвуют, но явно готовятся к чему-то крупному и серьезному. Речь идет даже не о бригадах или полках, а корпусах и армиях.

Кроме того, западные аналитики стали обращать внимание и на выпуск военной техники в России, в особенности — танков. И очень заметно, что такие объемы и темпы производства их явно пугают.

Снова стали появляться и статьи с критикой Украины. Мол, страна-то наглухо коррумпированная, воровская. И западная помощь, в огромной своей части, уходит непонятно куда.

Вишенкой на торте стали несколько намеков Владимиру Зеленскому, что тот имеет все шансы внезапно погибнуть какой-либо ужасной смертью. Намеки порой очень даже толстые.

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Времени у Украины — месяц

Понятно, что западные «свободные» СМИ отражают исключительно точку зрения политических элит и всегда активно работают над общественным мнением.

И, судя по валу публикаций о провальном «контрнаступе», становится понятно: у Украины есть совсем немного времени, чтобы попытаться добиться хоть какого-то заметного успеха. Названо даже конкретное время — месяц.

А потом Украину будут жестко склонять к переговорам с Россией. Цель — заморозить конфликт хотя бы в нынешней географии ради того, чтобы сохранить Украину. Сохранить не как успешное государство, а как плацдарм, постоянно угрожающий России, с которого рано или поздно обязательно начнется новый конфликт.

Уверен, что России тоже предложат очень многое, возможно, даже отмену каких-то серьезных санкций, лишь бы выкупить хотя бы такой вариант. И время нужно на подготовку к новому противостоянию.

И, как мне кажется, западники в очередной раз просчитаются. Вряд ли в этот раз Россия согласится на какие-то переговоры, в которых придется идти на уступки.

Тут уже дело принципа, и этот принцип — будущая безопасность России. Которой не будет при любом варианте сохранения Украины как антироссийского проекта.