Враги России положили начало насилию. А она кладет ему конец | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 12:02 Враги России положили начало насилию. А она кладет ему конец Публицист Новоселов: начало насилию положили враги России РИА "Новости"

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На Западе уверены, что долгий мир в Европе — огромное достижение, возможно, величайшее в истории человечества, и его поддерживают все страны, кроме одной. Почему считается, что Россия против? Об этом в эксклюзивной колонке для «360» рассказал публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

Дольше всего мир в Европе держался с 1945 по 1991 год. Это было достижением СССР, который одержал победу над фашистской Германией и установил равновесный баланс сил в Европе.

Этот баланс сил эпохи холодной войны был единственным, что предотвращало открытые войны между государствами. Страны одного блока не могли воевать друг с другом и избегали внутреннего насилия, поскольку оно могло повлечь за собой вмешательство другого блока. Нейтральных стран было очень мало, но поскольку оба блока были постоянно готовы к войне, ее не случилось.

РИА "Новости"

Но баланс сил в Европе был разрушен в 1989–1991 годах с распадом Варшавского договора и Советского Союза. Советская сторона отказалась от противостояния добровольно и сделала гигантский шаг в сторону устойчивого мира, основанного на сотрудничестве и доверии, а не взаимном уничтожении.

Другая сторона не проявила такого благородства, а просто объявила себя победителем и стала наслаждаться плодами «победы». В итоге баланс сил сместился и более сильная сторона сочла себя вправе решать, где будет война, где будет мир и каким будет этот мир.

Какие именно «все» страны поддерживают мир в Европе? НАТО? Те самые государства, которые бомбили Югославию всего 20 с небольшим лет назад? Это не так много, 20 лет нельзя назвать «долгим миром».

К тому же Европа намного больше, чем принято считать. Разве Карабах — это не Европа? Армения — это не Европа? А Грузия, что, переехала на другой континент? «Мира в Европе» с момента распада Варшавского договора вообще не было.

РИА "Новости"

Также стоит задаться вопросом: почему Европа такая особенная? Почему это там не должно быть конфликтов? Чем она лучше Ближнего Востока, Африки или Азии? Конфликты не возникают на пустом месте. Страны начинают военные действия, когда не видят другого выхода. Русские делают то, что должны.

Это не русские первыми прибегли к насилию. Начало насилию положили враги России, а она кладет ему конец.

Кстати, единственный континент на планете, где всегда царит мир, — Австралия. Возможно, туземцы были бы и не согласны с таким утверждением, но мы не можем задать этот вопрос, например, коренным жителям Тасмании, которых просто не осталось.

Если Европа хочет на Украине такого мира, лучше уж повоевать.