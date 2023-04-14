Мир 14 апреля 2023, 22:52 Враг рода человеческого. Либеральный Запад сожрет Маска за его попытку защитить детей «Голос Мордора»: Илон Маск навлечет на себя гнев Запада из-за позиции по смене пола детям Pxhere

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Американский бизнесмен Илон Маск предложил кардинальным образом решить вопрос о смене пола несовершеннолетними — сажать сделавших им операцию врачей пожизненно. Вполне возможно, самого предпринимателя теперь ждет незавидная участь, допустил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

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Даже как-то тревожно стало за Илона Маска. Глядишь, либеральная прогрессивная общественность объявит его главным врагом рода человеческого, осудит Великим радужным судом и сожжет на костре очищения. Как в Средние века.

И не говорите, что сейчас такое невозможно. Может, невозможно лишь пока, потому что мир стараются затащить в такой ад, в котором мрачное Средневековье с инквизицией, чумой и феодальными войнами покажется самым настоящим раем.

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Очевидные истины

Ну, а как иначе воспринимать этот мир, если, казалось бы, очевидные истины, произнесенные тем же Илоном Маском, начинают выглядеть, как настоящий гражданский подвиг?

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь».

Понятно, что такие люди точно являются преступниками. Пострашнее некоторых маньяков-расчленителей.

Понятно, что никакой смены пола в реальности не существует и существовать не может. Можно отрезать член или пришить нечто, похожее на него. Отрезать грудь или же, наоборот, ее сделать. Но правда в том, что все будет ненастоящим. И точно не будет способно к работе. Имитация, вранье.

Можно обжираться гормонами, чтобы вытравить физические признаки своего пола и приобрести признаки пола другого, но и это будет ложью.

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Бесполезная борьба с природой

Это нельзя назвать даже борьбой с природой, потому что она, Матушка, даже не замечает этих идиотских потуг.

Пол в человеке заложен настолько глубоко, на таком базовом уровне, что изменить его вообще никто не в состоянии. Это гены, хромосомы, биохимический уровень, буквально — молекулярный. И туда никто не в состоянии сунуться не только при нынешнем развитии технологий, но и вообще.

Природа всегда будет напоминать человеку, изменившему пол, кто он есть на самом деле. Даже если мальчик будет выглядеть на 100% девочкой, природа напомнит о его естестве постоянными болями, проблемами с мочеиспусканием, невозможностью беременеть и рожать и испытывать оргазм. Это будет жизнь в настоящем аду.

И сейчас пытаются открыть дверь в этот ад детям. Вот именно те, о которых и писал Илон Маск. И они, на самом деле, заслуживают того, к чему он призывает. Грубо говоря, заслуживают и большего. Но наш мир старается казаться очень гуманным.