Мир 15 июля 2023, 20:23 Врачи из Израиля пришили голову подростку. Какая жизнь его ждет? Хирург Дикарев: пришить пациенту голову можно, но как таковой жизни уже не будет National Cancer Institute / Unsplash

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Уникальную операцию провели хирурги в Израиле. Они успешно пришили голову 12-летнему мальчику, который серьезно пострадал в результате ДТП. После проведения операции подросток пошел на поправку — по словам медиков, его уже выписали, он может самостоятельно ходить и в целом его организм функционирует нормально. Эта новость облетела весь мир, а люди разделились на два лагеря. Одни уверены в высоком профессионализме врачей, другие уверяют, что в клинике «Хадасса» произошло чудо. Как спасали пациента и сколько у пациентов шансов на восстановление в подобных случаях — в материале «360».

Спасли обезглавленного пациента

Подростка в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу «Хадасса» в Эйн-Кереме. У 12-летнего мальчика диагностировали полный разрыв связок, удерживающих заднюю часть черепной коробки с верхними позвонками. Это состояние известно как внутреннее или ортопедическое обезглавливание. Подобные травмы встречаются крайне редко, медики пока недостаточно хорошо их изучили, сообщила газета Times of Israel.

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Выяснилось, что в начале июня катавшегося на велосипеде на большой скорости сбила машина. Пациента на вертолете доставили в больницу, а операцию провели доктора Охад Эйнав и Зив Аса. Им ассистировала большая команда медиков.

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«Сама процедура очень сложная и заняла несколько часов. Находясь в операционной, мы использовали новые пластины фиксации в поврежденном участке. Мы смогли спасти ребенка благодаря нашим знаниям и самым инновационным технологиям», — заявил Эйнав.

Мальчика поставили на ноги

На днях юного пациента выписали из больницы. Его родителям сказали строго следить за тем, чтобы он не снимал шину, фиксирующую голову на шее. Мальчика продолжат наблюдать врачи.

По словам Эйнава, прооперированный чувствует себя хорошо, у него нет нарушения каких-либо систем. Доктор отметил, что выживаемость при получении подобных травм минимальна, однако есть неподтвержденное пока предположение о том, что у детей восстановительные процессы проходят успешнее.

Профессионализм и опыт

В больнице рассказали, что отец пострадавшего не отходил от его постели во время восстановления после операции.

«Я буду благодарить тебя всю свою жизнь за то, что ты спас моего дорогого единственного сына. Благослови вас всех бог. Благодаря вам он вернул себе жизнь, даже когда шансы были низкими, а опасность была очевидна», — обратился мужчина к персоналу клиники.

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По его мнению, мальчик выжил благодаря профессионализму врачей, быстрому принятию решений и технологиям. Доктор Эйнав подчеркнул, что для успешного проведения таких вмешательств хирурги должны обладать достаточным количеством опыта и знаний.

Как пришить голову

Технически пришить голову человеку можно, однако жизни в прежнем понимании этого слова у человека уже не будет, рассказал «360» хирург Алексей Дикарев. По его словам, если бы ученые решили проблему разрыва спинного мозга, в мире не было бы столько людей с инвалидностью.

«Проблема именно в этом. То есть технически пришить так, чтобы было кровоснабжение, возможно. Жизни как таковой не будет. Возможно, что-то изменилось, но пока я не слышал о подобном», — отметил врач.

Он заявил, что, возможно, смог бы провести подобную операцию. Для сохранения жизнедеятельности необходимо сшить несколько сосудов, питающих головной мозг, а также сонные артерии и яремные вены.

«Либо дополнить это одной либо двумя позвоночными артериями. Но, помимо этого, существует большое количество нервных структур, которые должны обеспечить дыхание, в том числе блуждающий нерв. От него отходят два возвратных нерва, которые нервируют гортань <…> Стало быть, прерывание блуждающих нервов на уровне шеи приведет к тому, что человек не сможет ни разговаривать, ни дышать через нос и рот — будет дышать через дырку в горле», — объяснил принципы жизнедеятельности специалист.

Мгновения на спасение

По словам собеседника «360», самой большой проблемой остается разрыв спинного мозга. Его функция отвечает как за произвольные движения (например, руками и ногами), так и за непроизвольные. Он привел пример — при разрыве на уровне шеи может перестать двигаться диафрагма. Тогда человек не сможет дышать.

«Все эти вещи не позволят восстановиться при пришивании головы в том объеме, чтобы можно было вести речь о каком-то успехе. Мне такие технологии неизвестны», — отметил хирург.

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Он назвал травмы, подобные той, которую получил 12-летний подросток, «причиной попадания в новости и рассказов о том, что человек погиб. В таких случаях необратимые последствия наступают в течение нескольких минут.

«Ситуация, когда была отсечена голова и при этом можно было технически пришить [ее], должна предполагать наличие сразу же операционной, помытого хирурга, материала, операционной сестры, ассистентов — я могу продолжать до бесконечности, чтобы можно было за полторы минуты это все восстановить», — резюмировал Алексей Дикарев.

Ранее российские врачи сумели восстановить часть лица и шеи военнослужащему, получившему минно-взрывное ранение головы. Благодаря действиям медиков он сможет есть, разговаривать и даже сохранит мимику.