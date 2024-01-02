Эксклюзив 02 января 2024, 00:33 Возвращение Трампа к власти разрушит старый мир. Отношения России и США улучшатся? Политолог Гуреев: у Трампа есть все шансы выиграть президентские выборы-2024 Викимедиа

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Осенью 2024 года американцам предстоит выбрать нового президента. В предвыборной гонке, в том числе участвуют действующий лидер страны Джо Байден и предыдущий — Дональд Трамп. Если президентское кресло займет второй, то для России это будет настоящим подарком, заявила газета Le Figaro. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», так ли это и что ждет российско-американские отношения в случае победы Трампа.

Далее — прямая речь.

Возмутитель спокойствия

Позиция Дональда Трампа заключается в том, что США должны дистанцироваться от общих глобальных процессов <…> и уйти во внутренние проблемы. Нужно развивать самостоятельно экономику, решать миграционные проблемы. В первую очередь — Америка, нежели чем ее господство, как бы это парадоксально не звучало.

Дональд Трамп является вызовом для всего международного сообщества. В первую очередь потому, что отход от американской гегемонистской стабильности приводит к тому, что многие европейские и азиатские государства становятся не то, чтобы брошены на произвол судьбы, [но] они начинут процесс отхода от внешнего, финансового, политического, военного и геополитического покровительства.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

Поэтому для многих в Евросоюзе и в ряде стран Юго-Восточной Азии складывается такое ощущение, что приход Трампа изменит все. Под этим ключом все и подается, что приход Трампа — это подарок [Владимиру] Путину, потому что Америка уйдет с международной арены, а Украина останется один на один с Россией.

Это позиция стереотипная. Так рассуждает большая часть международного истеблишмента, начиная от средств массовой информации, заканчивая гражданами. Давайте поймем, насколько эта информация является правдивой.

Начнем с того, что когда Дональд Трамп был президентом, <…> про внешнюю политику он не забывал. Тот же самый Афганистан: Трамп не выводил войска из Афганистана. НАТО никуда не девалось. Дональд Трамп также разговаривал с тогдашним президентом Украины [Петром] Порошенко о дальнейших перспективах развития в формате альянса.

Ни Западу, ни России

Дональд Трамп — это очень специфический персонаж <…> и удивительный кандидат, который не выгоден, с точки зрения международного сообщества, практически никому. Страны Западной Европы его не ждут, потому что это человек, отходящий от их позиции, но, с другой стороны, для России это тоже не самый лучший кандидат.

IMAGO/Niyi Fote/globallookpress

Когда он станет президентом, это не означает, что США [будут] нашим другом. Трамп также будет продолжать антироссийскую риторику в вопросах Украины. Это сейчас выгодно заманивать избирателей риторикой того, что нужно с Россией налаживать мир. Причем Дональд Трамп всегда подчеркивал, что нужно разговаривать о мире, но он не говорит о том, на каких условиях.

Джо Байден и Дональд Трамп — два самых вероятных кандидата на пост президента США. Оба эти случая для России не являются хорошими. <…> Оба плохие. Не нужно думать, что Дональд Трамп для нас станет каким-то союзником и какой-то надеждой на улучшение геополитической ситуации.

Что ждет США при Трампе

Политическая система США выстраивается [по принципу] разграничения — есть демократическая партия и есть республиканская партия. Причем Дональд Трамп, как человек, который реально пытается переформатировать американскую геополитическую систему, не вписывается ни в ту, ни в другую концепцию. Откровенно говоря, политическая элита и высшее руководство всех ведомств США не очень-то его ждут.

Doug Mills/Global Look Press

Вне зависимости от партийности, вне зависимости от личных политических убеждений Трамп является определенным вызовом и глобальной угрозой перед американской политической моделью и всей системой.

Однако для граждан США [Трамп] — это идеальный кандидат. Если вы спросите у большей части американцев, где находится Украина на карте, они вам не покажут, но свои проблемы — здесь есть и сейчас.

Если Дональд Трамп сможет баллотироваться на выборы президента, то можно практически со стопроцентной уверенностью говорить, что он на этих выборах победит. [Однако] демократическая партия Джо Байдена и вообще вся политическая система США сделают все для того, чтобы Трамп на пост президента не баллотировался, чтобы у него не было возможности на этот пост прийти.