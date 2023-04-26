Мир 26 апреля 2023, 01:23 Возраст имеет значение? Байден захотел на второй срок, но американцы устали от старых лиц Мировые СМИ оценили желание Байдена пойти на второй срок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующий президент США Джо Байден объявил о своем выдвижении на второй срок на выборах 2024 года. Его возможными конкурентами от партии Республиканцев уже назвали бывшего американского лидера Дональда Трампа, а также губернатора штата Флорида Рона Де Сантиса, который пока не подтвердил свое участие в предвыборной гонке. Данные опросов показали, что американцы не особо горят желанием видеть на посту президента уже приевшиеся им лица. «360» собрал основные заявления мировых СМИ о выдвижении Байдена, а также оценку шансов на его победу.

Самый старый президент

В преддверии выборов 2024 года американцы не хотят повторения истории 2020 года, когда за Белый дом вступили в борьбу 78-летний Джо Байден и 74-летний Дональд Трамп. Ни один из этих кандидатов не вызвал энтузиазма, показали данные опроса телеканал NBC. Согласно им, 70% респондентов заявили, что действующему главе государства пора уйти на покой. Против участия Трампа выступили 60% участников опроса.

В случае Байдена причиной называют его возраст. Выборы закончатся незадолго до его 82-го дня рождения, а к моменту окончания своего срока ему уже будет 86 лет. При этом он уже сейчас считается самым старым президентом США за всю историю.

Сам Байден неоднократно говорил, что если силы ему не позволят, то он не пойдет на второй срок. Но оказалось, что это просто хитрость, чтобы обмануть потенциальных конкурентов на праймериз демократической партии, заявил журналист испанской газеты El Pais Мигель Хименес.

На возраст действующего президента США также обратил внимание политический обозреватель издания «20 Minutos» Жауме Барбера.

РИА «Новости»

«Байден должен понять, что большинство людей старше 80 лет испытывают ограничения в способности выполнять сложные физические и когнитивные действия. Разве быть президентом мировой державы не означает заниматься сложной работой? На этом посту нужен способный и преданный своему делу человек, способный грамотно и эффективно руководить страной. Как бы мы не хотели игнорировать этот факт, но возраст имеет значение», — написал он.

Но возможно, что именно в старости Байдена и кроется вся история. Выборщик от демократов в штате Миннесота Зульфикар Джеффри в интервью «Би-би-си» напомнил, что в случае смерти президента пост первого лица достается вице-президенту. На этот пост свою кандидатуру выставила действующая сменщица Байдена Камала Харрис.

«Да, я невероятно беспокоюсь о его возрасте, но я спокоен, за человека у руля, если он станет недееспособным, находясь на своем посту», — подчеркнул выборщик.

Шансы Байдена на победу

Подавляющее большинство СМИ считают, что если конкурентом Байдена на предстоящих выборах станет Дональд Трамп, то действующий президент США сохранит свой пост. Не в пользу бывшего американского лидера также говорит его возраст, лишний вес и серия уголовных дел, по которым он сейчас проходит.

При этом Байдену даже не нужно менять смысл своей предвыборной кампании. Он вполне может стряхнуть пыль с лозунгов 2020 года и привлечь своих сторонников аргументом, что Трампа надо остановить, отметил обозреватель La Nacion Эндрю Оппенгеймер.

РИА «Новости»

Реальным соперником действующему президенту США может стать губернатор Флориды Рон Де Сантис. Главный его козырь — возраст. Политику 44 года и он чрезвычайно популярен в своем штате. Но для этого ему нужно обойти на праймериз Трампа.

Шансы молодого губернатора также оценили выборы от демократов. Представитель штата Теннесси Исайя Ривс отметил, что Де Сантис вполне может обойти Байдена на выборах, если республиканцы не позволят Трампу выдвинуться.

Проверка на республиканцах

По настоящему неожиданным оказалась реакция кандидата от Республиканской партии сенатора от Южной Каролины Тима Скотта. На вопрос журналистов, как он планирует победить на праймериз Дональда Трампа он ответил, что не видит проблемы в том, как обойти своего соперника по партии.

«Я думаю что лучше поговорить о том, как победить Джо Байдена», — ответил он.

Но не все республиканцы поверили в будущую победу действующего президента США. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс заявила, что ей сильно не понравился предвыборный ролик Байдена. По ее словам, политик не продемонстрировал энергии и энтузиазма, как если бы выступал перед живой аудиторией.

«Самая большая проблема Джо Байдена в том, что у него ужасный послужной список. Все, к чему прикасается его администрация, они портят. И он пытается продать это нашей стране как хороший товар <…> В том числе это видео показало недостаток у него энергии и энтузиазма», — отметила она.

Сандерс подчеркнула, что американцы хотят перемен и вряд ли действующий президент сможет их дать.