Эксклюзив 16 июня 2023, 13:20 «Возможностей — море». Онуфриенко — о работе ПМЭФ-2023 вопреки санкциям Запада Аналитик Онуфриенко отметил провал санкций Запада на фоне успешной работы ПМЭФ РИА «Новости»

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Успех Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подтверждает тот факт, что введенные против России санкции Запада не работают, а его пропаганда полностью провалилась. Об этом в беседе с «360» на полях ПМЭФ заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

На ПМЭФ военный аналитик прибыл еще в день открытия, так как не подвержен западной пропаганде. Онуфриенко признался, что увиденное в Экспофоруме полностью оправдало его ожидания.

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«Прибыли представители порядка 130 стран, множество переговоров. Вчера здесь ходили 16 шейхов из ОАЭ, это „свита главы государства“, с которым будут переговоры у президента РФ», — отметил он.

Сегодня ОАЭ активно интегрируются в российскую экономику, что и подтверждает присутствие делегации на ПМЭФ. Ее участники напрямую знакомятся с руководителями российских корпораций.

«Возможностей — море. Много времени уходит на подобные знакомства», — заметил аналитик.

В первый день работы ПМЭФ все западные СМИ сообщили о якобы удавшейся изоляции России. Свое мнение они аргументировали «пустыми коридорами» на форуме. В стороне от такого заявления не осталась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая напомнила Западу, что на форуме существует как «нулевой день», так и его официальная часть. Такая реакция Запада, по мнению Михаила Онуфриенко, вызвана стремлением выдать желаемое за действительное.

«Это попытка выдать желаемого за действительное, они просто реализуют свои хотелки, что вот „санкции работают“. Как можно говорить о санкциях, когда на форуме представители 130 стран? Те, у кого есть деловая активность, они здесь. Мир меняется, меняются экономические связи, спасибо санкциям. Люди находят новые способы заработка денег. Все это здесь выстраивается», — подчеркнул он.

Анонсированное Киевом «контрнаступление ВСУ» не повлияло на успех форума. Дело в том, что у украинских СМИ сложился устойчивый метод преподнесения информации, объяснил Онуфриенко.

«Сейчас уже вторая неделя этого знаменитого „весеннего контрнаступа“, плавно перешедшего в летний, но прорыв не состоялся. Есть устойчивая линия обороны, прорывается дамба, вся линия обороны реки меняется. Точки высадки меняются, как в этих условиях наступать? Там, где сходит вода, — остается грязь, ДРГ можно высадить, но сотни людей, технику — нереально», — заявил он.

С военной точки зрения, удар ВСУ по Каховской ГЭС сыграл с украинской армией злую шутку, заверил Онуфриенко.

«Они били по ней в течение долгого времени. В этом нет смысла, как и нет смысла в обстреле Шебекина или центра Донецка. Наша логика с их несопоставима. Они говорят, что им не хватает снарядов, а сами лупят по мирным населенным пунктам. Это бессмысленно. Все признают, что у них снарядов не хватает, а у русских в семь-восемь раз больше огневая мощь», — подчеркнул он.