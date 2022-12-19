Эксклюзив 19 декабря 2022, 18:31 Воссоздать СССР. Смогут ли государства постсоветского пространства объединиться вновь? Политолог Мезюхо: воссоздать СССР невозможно РИА «Новости»

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Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков заявил, что считает возможным воссоздать Страну Советов. Правда, на новых принципах — схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз. Однако большинство политологов в разговоре с «360» сочли эту идею утопичной.

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Далее — прямая речь

1 Сергей Марков, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Создание СССР сейчас абсолютно невозможно. Фантастические какие-то вещи. Общественной поддержки такой сейчас нет, поскольку сформированы независимые государства, у них своя идентичность. Прошел огромный период, его можно восстановить только мощной силой, которая была у большевиков. Никакой такой силы, ни идеологии нет сейчас. Мини-Союз очень даже возможен. Он называется Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Постепенно он мог бы в себя включить и Турцию, и Иран, и большинство стран постсоветского пространства, и Украину тоже. Всем было бы это очень выгодно. Такой «мягкий союз» мог бы быть возможен, он даже был бы больше. Это был бы очень мощный союз. Но именно для этого американцы начали конфликт на Украине, чтобы не допустить такого союза. РИА «Новости»

2 Иван Мезюхо, политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Думаю, воссоздать СССР невозможно. Ряд бывших республик советского государства вряд ли захотели бы расстаться со своим суверенитетом и перейти в новую, то есть старую для себя экономико-политическую модель. Единственное, о чем можно говорить сегодня, — что в принципе левые настроения в мире растут. Это связано с чередой финансово-экономических, социокультурных кризисов. Мы видим, что даже в США активно набирает популярность тот же Берни Сандерс (американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года — прим. ред.), которого можно назвать таким себе неосоциалистом. Но хотя в мире происходит рост популярности левых идей и центристские темы часто сегодня используют левоцентристскую риторику и идеологию, о воссоздании СССР говорить не приходится. Думаю, это невозможно. Плакат с портретом Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и цитатой из его речи («Так пойдем же смело вперед, по пути, ведущему к коммунизму!»). Художник Попов Н. / РИА «Новости»

3 Андрей Кортунов, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Думаю, в ближайшей перспективе едва ли возможно воссоединение СССР, учитывая, что на сегодня у России сложные отношения практически со всеми бывшими союзными республиками. Конечно, многое будет зависеть от исхода конфликта на Украине. В принципе, определенная логика в создании региональной экономической структуры существует. Предпосылки для этого есть. Не надо забывать, что у нас есть ЕАЭС, его и создавали по модели ЕС. Там много творческих заимствований опыта Брюсселя. Так что в каком-то смысле эта идея имеет право на существование. Однако едва ли состав будет полностью повторять СССР. Наверное, больше перспективы есть у регионов Центральной Азии, готовых к активному взаимодействию с Россией — в экономической сфере, в сфере безопасности. Да, конечно, Белоруссия — очевидный участник такого объединения. РИА «Новости»

4 Николай Стариков, политик, писатель Если бы все было так просто, наверное, давно восстановили бы уже Золотую Орду. На самом деле речь идет о балансе сил в мире. Очевидно, что строительство СССР никого сегодня не устраивает, кроме тех, кто жил в Союзе и испытывает к этой стране огромную симпатию. Все ли граждане России хотят жить в СССР? Ответ будет очевиден. Все ли граждане соседних государств хотели бы жить в СССР? Ответ, наверное, такой же. Большинство наверняка согласились бы жить в СССР. Политическая элита окружающих государств готова ли поступиться своими правами и часть функций передать в некий федеральный центр, который с большой вероятностью будет находиться в Москве? Очевидно, политическая элита не то что Эстонии, Латвии и Литвы, но даже Белоруссии и Узбекистана не очень хотела бы такого развития событий. Политическая элита современной России готова вернуться в СССР? Боюсь, что нет. Говорить о позиции врагов России — тех, кого мы совсем недавно называли партнерами, не приходится. Чем сильнее страна, как бы она ни называлась, тем сильнее они будут выступать против нее. Они одинаково ненавидели нас Российской империей, СССР, Российской Федерацией. Поэтому, как сказал бы классик, не сложились предпосылки. В целом, считаю, нет смысла восстанавливать что-то из прошлого, нужно идти в будущее. Сила большевиков была именно в том, что они придумали новое государственное устройство, новую страну с новой идеологией, новым смыслом существования человека, страны и народа и предложили его людям. Итог был ошеломительный.