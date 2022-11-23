Эксклюзив 23 ноября 2022, 18:37 Воспаленные мозги русофобов торжествуют. Европарламент перешел к наглой лжи Публицист Новоселов назвал резолюцию Европарламента нагромождением наглой лжи Unsplash

Читать 360tv в

Европарламент принял резолюцию о признании России «террористическим государством». Это уникальный документ, настоящая компиляция произведений воспаленных мозгов безумных русофобов за последние 20 лет, заявил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

В резолюции есть все — от теорий заговора до прямой и наглой лжи и упоминания о Чеченской Республике Ичкерия* как о признанном независимом государстве.

Естественно, этот документ не имеет никакой законной силы и не предусматривает никаких правовых последствий. Тем не менее резолюция призывает членов Евросоюза включить Россию в список спонсоров терроризма в своем национальном законодательстве.

Если они послушаются, это уже будет иметь некоторые последствия, особенно если это будет подразумевать автоматическое введение вторичных санкций против любых стран, сотрудничающих с Москвой.

Unsplash

Российские официальные лица назвали эту резолюцию смехотворной и противоречащей любому здравому смыслу. Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, сказал: «Исходя из той политики, которую проводит Евросоюз, он в прямом смысле является террористической организацией, которая поощряет действия профашистского украинского режима».

В резолюции можно увидеть полный набор всех лживых обвинений против России и ее президента, срежиссированных Западом за последние 20 лет. От второй чеченской и операции в Грузии в 2008-м до «ядерного шантажа» в 2022-м.

Также перечислен длинный список «жертв» России и Владимира Путина, в числе которых как непонятно откуда там взявшийся Дудаев, так и обычная компания из Ющенко, Скрипалей, Навального и иже с ними. В список попал даже польский президент.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Российская Федерация обычно игнорирует подобные заявления и обвинения. Однако, возможно, эта резолюция все же заслуживает какого-то ответа и реакции, тем более что она представляет собой нагромождение наглой лжи, опровергнуть которую довольно легко.

Ответ мог бы выглядеть как полное опровержение каждого из пунктов резолюции, например в форме статьи или выступления официального представителя страны. Также можно было бы применить «асимметричный ответ»: действительно объявить ЕС террористической организацией, полностью отозвать российских дипломатов из стран Европы, немедленно прекратить любую торговлю с Европой или просто отозвать признание правительства Украины и объявить его незаконным.

Какая разница, в конце концов?

Разумеется, Россия выше того, чтобы отвечать на инсинуации неадекватных евродепутатов, и Кремль, вероятно, просто проигнорирует всю эту историю. Но неплохо было бы учесть, что если Москва будет оставлять такие выходки без ответа или просто выражать озабоченность, то это может вызвать сомнения у таких стран, как Индия, Турция и Китай, да и у других нейтралов, а также даст дополнительный козырь в руки русофобской западной пропаганде.

* Террористическая организация, запрещена в Российской Федерации.