Мир 08 апреля 2023, 14:41 Ворует, но не делится. Внезапно «прозревший» Арестович стал критиковать Зеленского Политолог Журавлев: новым президентом Украины может стать главком ВСУ Валерий Залужный сайт президента Украины

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Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страну должен возглавить человек, способный искоренить коррупцию. По его словам, нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог справиться с этой задачей, поэтому украинцам следует задуматься о другой кандидатуре. В чем причина резких слов недавнего соратника Зеленского и кто может занять президентское кресло следом за нынешним лидером — в материале «360».

Президент, который не смог

Скандальное интервью опубликовали 7 апреля. Экс-советник главы Офиса президента Украины обвинил Владимира Зеленского в несостоятельности — по его мнению, глава государства «не поборол коррупцию до конца».

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«Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», — подчеркнул Арестович.

По его словам, Украину должен возглавить другой человек. Журналист поинтересовался, почему на эту роль не подходит Владимир Зеленский. Арестович ответил, что действующий президент мог применить «экстраординарные меры» для борьбы с коррупцией на фоне конфликта, однако это «произошло не до конца».

сайт президента Украины

Экс-советник главы Офиса президента напомнил о массовых случаях воровства гуманитарной помощи на подконтрольной Украине части Запорожской области. По словам Арестовича, назначенный Зеленским чиновник разворовывал «сотнями вагонов», сообщил «Коммерсант».

«Говорящая голова»

Политик покинул должность советника главы Офиса украинского президента в начале 2023 года. Арестович принял решение об уходе после того, как признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий системы ПВО Украины.

До и после этого он отличался неоднозначными высказываниями. Например, выступал за установление монархии в стране, признавал серьезные потери ВСУ под Соледаром и Артемовском, критиковал слова национального гимна Украины и даже обвинил противников применения русского языка в проблемах с психикой.

РИА «Новости»

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» отметил, что Алексей Арестович обрушился с критикой на Владимира Зеленского после того, как покинул должность советника главы его Офиса.

«Он всегда был „говорящей головой“. Он говорил про всех <…> в том числе в свое время выступал и за российско-украинскую дружбу, он говорил все, всегда и обо всем <…> Эти разговоры о ворующем Зеленском из разряда „он, гад, ворует, но со мной не делится“. То есть пока все было нормально, Зеленский якобы был хорошим», — рассказал политолог.

По его словам, истинная сущность Владимира Зеленского была известна и до откровений Арестовича, просто он не хотел в этом признаваться.

«Нужен президент, который будет любить Арестовича, — и тогда он (президент — прим. ред.) не будет воровать. Я перевожу с Арестовича на человеческий», — объяснил эксперт.

За власть на Украине поборется военный

Дмитрий Журавлев заявил, что наиболее вероятной кандидатурой на смену Владимиру Зеленскому сейчас является главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сейчас на этих двух человек делают ставку на Западе, причем в США больше склоняются в сторону главкома, отметил собеседник «360».

«Именно поэтому существует подспудный конфликт между ними: оба понимают, что главным человеком в стране будет один из них», — рассказал Журавлев.

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По мнению политолога, в случае прихода к власти Валерий Залужный будет более управляемым, чем Зеленский. Тогда боевые действия в зоне СВО получат новый импульс, однако главком ВСУ не из тех, кто направит своих солдат на верную гибель, подчеркнул Журавлев.

«Из Залужного сделают такого [Шарля] де Голля (французский государственный и военный деятель — прим. ред.) — героя, спасшего нацию, несмотря на то, что он не является главой государства, а является всего лишь военным», — заявил собеседник «360».

Он предположил, что такой сценарий вполне возможен. За Залужного отдадут свои голоса те, кто сегодня выступает за продолжение боевых действий в зоне проведения спецоперации.

Политические перемены на Украине грянут уже этой осенью. Граждане страны определят новый состав Верховной рады. По мнению политолога Данилы Гуреева, до участия в выборах не допустят представителей альтернативных партий.