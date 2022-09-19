Александр Дугин опубликовал свою главную статью | 360°

Мир 19 сентября 2022, 21:27 Поделиться Telegram

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Viber Вопросов остаться не должно. Дугин написал свою главную статью — вот, что в ней было Политолог Донцов: после статьи Дугина у россиян не должно остаться вопросов РИА «Новости»

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На сайте телеканала «Царьград» опубликовали статью философа и идеолога Русского мира Александра Дугина. В ней он сделал ряд заявлений, многие из которых начали активно обсуждать в Сети. Политологи уверены, что главной целью работы философа стало привлечение внимания патриотов и ликвидациях у них каких-либо иллюзий по поводу спецоперации.

Точка невозврата

В своей «главной статье» Дугин заявил, что во всей истории спецоперации сейчас наступила точка невозврата, после отступления союзных сил.

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«Контратаки Киева оказались в целом провальными на Херсонщине, но, увы, успешными на Харьковщине. Именно ситуация на Харьковщине и вынужденное отступление союзных сил и является переломным моментом», — написал философ.

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Однако научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» отметил, что говорить о провале и точке невозврата пока рано.

«Конечно, я не военный эксперт, но и господин Дугин не военный эксперт. Мы оба с ним все-таки гуманитарии, поэтому оценивать провал я бы не стал. Ситуация сложная, тяжелая, непростая, но разве это провал?» — заявил он.

Политолог Никита Донцов, в свою очередь, пояснил, что Дугин сказал о точке невозврата, оценивая реакцию западных элит на события в зоне проведения спецоперации. И эту мысль политолога Донцов назвал логичной. Автор статьи считает, что Россию будут «продавливать» до самого конца.

«Европейских политиков уже не устроила бы фиксация боевых действий на тех позициях, на которых они есть сейчас. Их даже не устроила бы ситуация, в которой Россия вообще вышла бы с территории Украины, которая была освобождена после 24 февраля. Они уже требуют жестких сценариев, хотят разжигать конфликт максимально, потому что в его затухании они не заинтересованы», — отметил Донцов.

РИА «Новости»

Запад примет только полную капитуляцию РФ

Дугин подчеркнул, что «враг» примет только полную капитуляцию, порабощение, расчленение и оккупацию России. Именно поэтому у страны нет выбора. С этим заявлением Журавлев согласился. Теперь российская сторона может либо выиграть, либо проиграть. При этом последний вариант для нее попросту невозможен, потому что в ЛНР и ДНР находятся свои люди, которых необходимо защитить.

«Это все происходит не для того, чтобы сыграли вничью. Для Запада важно, чтобы нас просто не было. <…> То, что боевые действия идут бескомпромиссно, — это да. Но так было и до этого. <…> Просто, может быть, кому-то только сейчас это стало ясно. <…> Если бы Минские договоренности выполнялись, нам было бы сейчас не о чем разговаривать», — пояснил Журавлев.

РИА «Новости»

Третья мировая война и ядерное оружие

Дугин полагает, что угроза третьей мировой войны все ближе и неясно, будет ли применено ядерное оружие. Журавлев же считает, что Запад пока боится открытого конфликта и постоянно одергивает Украину, чтобы та не заходила на территорию России. Но позиция Вашингтона ситуативная: если союзные войска действительно начнут проигрывать, во что политолог не верит, тогда риторика США изменится.

«Проблема третьей мировой войны в том, что это ядерная война. А ядерное оружие — атомное. Очень трудно применять выборочно», — заключил Журавлев.

Цель «главной статьи Дугина»

По словам Донцова, цель статьи Дугина — убрать какие-либо иллюзии патриотичных россиян касательно спецоперации. Политолог собрал большое количество информации, привел аргументы и максимально подробно все объяснил: что и как происходит, чего хотят западные политики.

«Сейчас вопросов остаться ни у кого не должно, поэтому лично я с Дугиным согласен, что мы дошли до какой-то точки невозврата», — заключил Донцов.

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