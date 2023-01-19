Эксклюзив 19 января 2023, 15:35 Вопрос с подвохом. Под видом армии беженцев на Украину придут наемники Писатель Широкорад заявил, что Европа стала надежным тылом Украины freepik

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Отставной польский генерал предложил создать армию из украинских беженцев, которые наводнили Европу. Писатель и публицист Александр Широкорад рассказал «360», что за этим может крыться попытка создания легальной армии для Украины. Армии грамотной, боеспособной и оснащенной современной техникой. И служить в ней будут вовсе не беженцы. Это — нарушение международного права, но Запад такие мелочи не останавливают.

Далее — прямая речь историка.

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Вывеска для наемников

Не исключено, что предложение генерала лишь попытка выдавить беженцев из Польши и других стран, где они осели. В известной мере это обеспокоит каких-то украинских переселенцев. Однако едва ли их будут ловить и принудительно загонять в армию.

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Подобного не было, даже когда было создано самозваное правительство Польши в изгнании, которое французы назначили осенью 1939 года. Оно заседало в 300 километрах от Парижа, в Анжерском замке, пока в 1940 году его не оккупировали гитлеровцы.

Но если призыв все же сделают обязательным, украинские беженцы, скоре всего, протестовать не будут. Они попросту постараются переправиться куда-то Швейцарию, Венгрию, ближневосточные страны — особых проблем с этим нет.

Другой вопрос, что под соусом добровольцев и эмигрантов, которые будто бы объединились, в эту армию можно включить новобранцев из ВСУ, тех же канадцев украинского происхождения и просто наемников.

Попросту говоря, это окончательное втягивание Западной Европы. «Армия беженцев» просто вывеска. Переселенцев там будет не более 5%: украинцы бежали за границу не для этого. Им никто не мешал защищать родную «нэньку», и они могут в любой момент вернуться на Украину и вступить в «доблестные ряды ВСУ».

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Армия made in Europe

Похоже, что отставной польский генерал говорил о другом — речь шла о легализации полномасштабной подготовки украинских военных для работы с западными образцами вооружений.

В десятках военных лагерей и баз в Англии, Германии, Литве, Латвии и особенно в Польше происходит обучение украинских войск. Когда пишут, что поставили столько-то гаубиц, танков, те же британцы поставляют не просто оружие в упаковке.

Британские и американские инструкторы воевали во всех частях света и имеют определенный опыт. Они обучают роты украинских танкистов, которые поедут с тяжелыми танками Challenger на Украину. Это уже слаженное формирование, они отстрелялись на полигонах.

Речь не о том, что в ВСУ поступили ящики с пушками, их расконсервировали, обучили солдат. Нет, в Западной Европе готовят регулярные части, причем не только роты, а батальоны. Это уже не какая-то помощь, это участие в конфликте.

Сейчас в странах Евросоюза каждые четыре месяца учат 15 тысяч украинских солдат. Англичане за это время готовят по четыре-шесть тысяч военных Украины. В эти «школы» могут взять и новобранцев из эмигрантов, но обычно туда присылают участников боев с территории Украины.

Украинцам выдают британское, немецкое или американское вооружение, они отрабатывают на тренажерах вождение танков, стреляют на полигонах. В результате получаются готовые, достаточно хорошо обученные части.

Европа — тыл Украины

С точки зрения международного права само по себе обучение и направление со своей территории регулярных частей целых армии является casus belli — поводом для войны.

Еще в конце XIX века было принято, что военнослужащие, отступившие на территории нейтрального государства, должны в течение 24 часов интернироваться. То есть лишены возможности вернуться до окончания военных действий.

Броненосец «Князь Потемкин-Таврический», 1910 год / Викимедиа

Так было со знаменитым русским броненосцем «Потемкиным»: когда он пришел в крупнейший морской порт Румынии Констанцу, экипаж интернировали. Аналогично поступили и с испанской эскадрой, которая пришла в Брунету в 30-х годах. Однако сейчас Европа действует иначе.

Десятки зарубежных госпиталей сейчас лечат раненых ВСУ, оказывают психологическую помощь. Конечно, это гуманное дело. Но их не оставляют потом в Европе, а отправляют на полигоны, обучают, и украинцы опять едут.

Попросту говоря, сейчас Европа стала крепким тылом Украины. Там ремонтируют и модифицируют подбитую технику. Немецкие фирмы открыли ремонтные мастерские в Литве и Польше, где ремонтируют танки, самоходки и так далее.