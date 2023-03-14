Эксклюзив 14 марта 2023, 00:25 Вопиющая некомпетентность. Генерального инспектора бундесвера лишили должности за правду о ВСУ «Голос Мордора»: генеральный инспектор бундесвера потерял должность за правду о ВСУ Pxhere

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Министр обороны Германии Борис Писториус отправил в отставку генерального инспектора Вооруженных сил страны Эберхарда Цорна. Последний в одном из интервью заявил, что ВСУ не способны отбросить Россию назад на широком фронте. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» разобрал ситуацию специально для «360». Он отметил, что Писториус увольняет кадрового офицера с большим опытом за правду, которая не нравится властям страны.

Далее — прямая речь.

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Увольнение за объективность

Недавно назначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус увольняет с должности фактического командующего войсками, генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна.

Увольняет не из-за того, что тот плохо справлялся со своими обязанностями или допустил какое-то масштабное поражение германской армии. Увольняет за высказывание Цорна в одном из интервью, в котором тот достаточно объективно высказался о возможностях украинских вооруженных сил.

Эберхард Цорн заявил, что ВСУ могут проводить локальные контратаки, и какие-то из них могут оказаться успешными, но украинская армия точно не способна отбросить Россию назад на широком фронте.

РИА «Новости»

Борис Писториус, который и близко не имеет никакого отношения к армии, увольняет кадрового офицера с большим опытом за то, что тот высказал свое мнение, на которое вполне имеет право. Увольняет за правду.

Потому что Борису Писториусу, как и его шефу Олафу Шольцу она не нужна. Я сегодня уже вспоминал фильм «Не смотрите наверх», так вот это из той же серии. Не надо слушать тех, кто разбирается в вопросе по долгу службы, если их мнение не нравится.

Новое назначение

Борис Писториус считает, что если дать Украине еще пару десятков новых железок, то ей это обязательно поможет победить Россию. И это при том, что даже в железках этих герр Писториус разбирается не особо, а в настоящей воинской части побывал лишь тогда, когда стал министром обороны.

В этом плане герр Писториус ничем не отличается от предыдущих министров обороны Германии, ну, разве что он другого пола. Но главная общая черта одна — вопиющая некомпетентность.

А теперь вишенка на тортик — новым генеральным инспектором бундесвера Писториус назначил Карстена Бройера, который с ноября 2021 года по май 2022-го возглавлял правительственную комиссию по реагированию на пандемию коронавируса.

И, как мне кажется, комментировать тут даже ничего и не надо.