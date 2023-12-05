Эксклюзив 05 декабря 2023, 00:56 «Волшебная палочка» для ВСУ. Вера в бесовщину погубила украинцев Блогер «Голос Мордора»: вера в чудеса и мистику погубила украинцев flickr.com

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Почему украинские власти так свято верят в непобедимость западного оружия и отказываются признавать реальное плачевное положение ВСУ на линии боевого соприкосновения? Все дело в склонности украинского народа верить в мистику и чудеса. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в авторской колонке для «360».

Далее — его прямая речь.

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Страна ведьм, колдунов и предсказателей

Есть на малороссийских и украинских землях одна интересная особенность — непреодолимая и совершенно иррациональная вера в любую мистику. Это было тонко подмечено еще великим Николаем Васильевичем Гоголем в его произведениях. И, как мне кажется, именно эта особенность и является причиной многих бед людей, населяющих эти территории.

Украинцы верят в чудо и ждут его. Так было веками, но никаких чудес не происходило. Вполне возможно потому, что, если обратиться к тому же Гоголю, они ждали этого чуда от черта, а вовсе не от Бога. Это такое своеобразное читерство — обмануть правила игры, кинуть реальность, что, в общем-то, сделать невозможно. Но эта вера все равно жива и умирать не собирается.

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История Украины всегда была связана с какими-то колдунами, предсказателями, ведьмами. Кто-то возразит, что и в России всего этого достаточно, но дело в плотности этой бесовщины на единицу площади. На Украине эта плотность зашкаливает. Все уже давно устали смеяться от предсказаний всевозможных карпатских мольфаров, которые предсказывали падение России еще в 2016 году. Кто его знает — может сбой какой-то произошел?

Импортная мистика и карго-культ

Украина — страна мистики. Да и сама она является некоей мистикой, потому что, по всем законам истории, появиться ее не должно было никогда. Может быть, в этом и есть причина всех бед.

Мистика, зачастую, не своя, а импортированная. Например, в случае с украинскими неонацистами, из того же полка «Азов»*. Все эти ритуалы с кострами, с факелами, ночные построения, тщательное копирование давно умерших скандинавских культов — чистый импорт. И что интересно — он абсолютно неискренен, потому что все понимают, что это то, что поглотило Украину кроме мистики — карго-культ. Святая вера во все «не свое», в западное. Начиная от мифов и кончая оружием. Свое при этом презирается. Презирается собственная память, собственная история, презирается собственная родная вера.

Волшебное оружие Запада

Сейчас Украина тоже ждет чуда. На это намекал и главный украинский военный Залужный в своей статье для The Economist — «Украине нужен новый порох». Понятно, что никакого «нового пороха» нет. Это — обычная вера в некую «волшебную палочку», которая сможет изменить ситуацию.

Украинцы относились к каждому новому типу западного оружия, как к некоему «святому Граалю», который точно может изменить правила игры и сделать войска непобедимыми. Ни одно из этих вооружений не выдержало проверку на «святость», что, в общем-то, было известно заранее, но только не украинцам. При этом состояние самой украинской армии всегда оставляло желать лучшего. Воровство, недостаточное обучение, скотское отношение офицеров к простым солдатам, отвратительная еда и жалкие бытовые условия — все это должна была компенсировать «волшебная палочка».

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Сейчас у украинцев появился объект для новой иконы, очередное чудо под названием F-16. Они его еще не получили, но уже грезят, как новая «волшебная палочка» будет громить московскую орду. Хотя даже те, кто дает им эти самолеты, предупреждают — чуда не будет, не ждите его.

Но это бесполезно. Все равно будут ждать и верить даже тогда, когда полностью проиграют. Мистика заменяет им реальность. А если карпатский мольфар сказал, что на следующей неделе точно будет победа — нет никаких причин ему не верить. Даже если этот мольфар известный врун и пьяница.

* — полк признан террористической организацией, запрещен на территории РФ.