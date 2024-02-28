Эксклюзив 28 февраля 2024, 23:13 Войны и хаос вместо мира и стабильности. Почему справедливость России не нужна США Блогер «Голос Мордора»: США никогда не устроит справедливая политика России Pxhere

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Подготовленный в США доклад о тактике России фактически стал опровержением всех громких заявлений Запада о «российской угрозе». Но разумная аналитика собственных экспертов США попросту не нужна: страна привыкла гнуть свою линию и глобально доминировать, заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала«360».

Далее — его прямая речь.

Аналитики Управления общевойскового центра армии США провели колоссальную работу и опубликовали доклад в целых 280 страниц под названием «Российская тактика». По идее, он должен был быть посвящен современному состоянию и векторам развития российской армии, но получился куда обширнее, потому что авторам пришлось залезть даже в геополитику.

Самое забавное, что этот доклад, который является официальным документом, полностью опровергает все заявления западных лидеров, и в том числе самого Джо Байдена о том, что Россия является «агрессивной державой» и что помышляет даже напасть на какие-то страны Евросоюза.

Из доклада становится очевидно, что главная цель России — собственные развитие и безопасность, а для этого ей необходим статус мировой державы, которая может обеспечить своим соседям стабильность и защиту взамен их полной лояльности.

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Разумеется, Россия собирается играть видную роль в международной политике и являться неким противовесом США и их либеральной политике, предлагая другим странам альтернативу такого пути. В частности, она намерена выстраивать стратегические партнерства в тех мировых регионах, где влияние Соединенных Штатов не так сильно или слабеет.

Что касается армии, то России она необходима для ответа на всевозможные вызовы и обеспечения своей политики. Армию модернизируют, и это касается как обычных, так и ядерных вооружений.

Все часто говорят, что на Западе не слышат Россию. Но этот доклад показывает, что слышат и очень даже хорошо. И ведь он наверняка не единственный. Существует масса секретной аналитики — продукта деятельности мозговых центров и разведок, которые тоже пишут подобные доклады. И я уверен, что они по смыслу не сильно отличаются от этого.

Чему я удивлен, так это тому, что доклад попал в открытый доступ. Обывателю с промытыми «российской угрозой» мозгами показывать подобное крайне опасно. Да и более интеллектуальному читателю, который потребляет более серьезную и претенциозную прессу, тоже.

Yuri Gripas - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Потому что этот доклад рушит все пропагандистские мифы США напрочь. Более того, говорит о том, что концепция международной политики куда более конструктивна и менее агрессивна, чем таковая же у нынешнего теряющего влияние «гегемона».

Потому что Россия не хочет ничего запредельного. Она хочет жить в соседстве со странами, которые бы не делали ей гадостей, хочет, чтобы никто не лез в ее внутренние дела, и определенного влияния на мировой арене, которое бы способствовало экономическому развитию, причем не только России, но и всех ее партнеров.

Никакой агрессии по отношению даже к тем, кто является противником России, не предусматривается, но при этом делается все для готовности отразить агрессию с их стороны, что вполне себе логично.

РИА «Новости»

Американские аналитики просто проговорились, что Россия хочет создать справедливую систему безопасности, основанную на международных договоренностях. Россия готова помогать в разрешении конфликтов и споров между другими странами, что тоже является вполне себе благородным делом.

И тут добавлю от себя, почему такая политика России полностью не устраивает американцев. Потому что главная проблема США в том, что их взгляд на международную политику выглядит совершенно иначе. Они не хотят стабильности и мира, им нужны войны и хаос, потому что США сейчас пришли к стадии, когда существовать могут только в таких условиях.

Конечно, можно было бы заняться реформами, собой, да и начать говорить с теми, кого США называют противниками, но «глобальное доминирование» было подобно наркотику, и теперь у бывшего гегемона идет серьезнейшая ломка.