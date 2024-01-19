Эксклюзив 19 января 2024, 02:38 Война на Ближнем Востоке только началась. Зачем США бомбят Йемен Ведущая «360» Малашенко: США воюют на Ближнем Востоке, чтобы там закрепиться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские военные нанесли удар по объектам хуситов на территории Йемена в ночь на 18 января, уничтожив ракетные установки, при помощи которых последние бомбили торговые суда в Красном море. В результате атаки погибли семь человек. Ведущая «360» Екатерина Малашенко предположила, по каким причинам США развязали новую войну на Ближнем Востоке, устроив бомбежки небольшой и бедной страны.

Далее — ее прямая речь.

Реклама

Первый и официальный — борьба с терроризмом

После начала израильской операции в Газе хуситы выступили в поддержку Палестины и заявили, что не позволят торговым судам доставлять грузы в Израиль.

С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море действительно подверглись атакам с подконтрольной «Ансар Аллах» территории. В ответ США объявили о создании военной коалиции по обеспечению свободной навигации и начали бить по территории Йемена. Однако атаки на корабли не прекратились.

Ответ второй: поддержка авторитета

США по-прежнему считают себя единственной сверхдержавой, гарантом безопасности и справедливости во всем мире. Ни один конфликт за последние десятилетия не обходится без участия США.

Не могли они закрыть глаза и на Йемен. Тем более, Израиль, несмотря на масштаб и жестокость своей операции, целей в Газе так и не добился, а мировое сообщество обвиняет США в поддержке кровавых методов Тель-Авива.

Ответ третий — успех в преддверии выборов

Предвыборная кампания в США в самом разгаре, и шансов сохранить за собой президентское кресло у Байдена остается все меньше и меньше. Ставка на Украину не сыграла, Израиль погряз в войне в Газе, проблема южных границ в США так и не решена, госдолг бьет рекорды. Похвастаться перед избирателями администрации Белого дома особо нечем.

И вот Йемен. Несколько бомбардировок — и в мировых СМИ появятся хвалебные оды за спасение мировой торговли. Вот на что рассчитывал Байден, когда начал эту военную операцию без одобрения конгресса.

Но хуситы от своих целей не отказались, а конфликт на Ближнем Востоке получил статус регионального.

И ответ четвертый: США нужно хоть как-то закрепиться на Ближнем Востоке

У Вашингтона в регионе действительно не осталось союзников, кроме Израиля. Сначала США с позором ушли из Афганистана, потом Израиль провалил операцию в Газе, а Иран в это время набирает силу, несмотря на все введенные санкции.

Все эти ответы приводят к одному выводу: война на Ближнем Востоке только началась, и найти решение для этого конфликта в ближайшее время вряд ли удастся. Хотя бы потому, что США всегда там, где война. И война всегда там, где США.