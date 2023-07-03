Мир 03 июля 2023, 14:50 Военных США уличили в помощи террористам при организации провокаций в Сирии СВР: США передали боевикам «Исламского государства» ракеты с отравляющим веществом U.S. Department of Defense

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Боевики террористической группировки «Исламское государство»* разместили около населенных пунктов Хавия и Заврия на юге Сирии ракеты с отравляющим веществом. Снаряды они получили от американских военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Службу внешней разведки России.

В ведомстве подчеркнули, что власти США намерены через боевиков сорвать нормализацию отношений руководства Сирии с арабскими странами. В ближайшее время можно ожидать провокаций с использованием химического оружия против мирного населения с подключением огромного медийного ресурса, чтобы возложить ответственность за случившееся на президента республики Башара Асада.

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Подобную практику боевики уже проходили в мае в Идлибе, где отравления получили около 100 мирных жителей. Провокацию провели подконтрольные ЦРУ группировки «Хуррас ад-Дин»* и «Исламская партия Туркестана»*.

«Свои козни англосаксы, как у них принято, готовятся подкрепить мощной медийной кампанией. Ее цель — показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был „стратегической ошибкой“», — отметили в сообщении.

Представители разведки добавили, что те, кто не согласился с таким давлением, получили угрозы введения экономических санкций.

Место размещения опасных боеголовок также назвали неслучайным. В непосредственной близости к населенным пунктам расположена военная база США «Эт-Танф», через которую получают приказы боевики, действующие на юге Сирии и в около Дамаска.

Президент Сирии Башар Асад впервые за 12 лет принял участие в заседании Лиги Арабских государств, которое прошло в Эр-Рияде. Решение о возвращение республики в региональное сообщество стран приветствовали в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве отметили, что такой шаг поможет восстановить атмосферу сотрудничества на Ближнем Востоке и в окончательном преодолении сирийского кризиса.

*ИГ («Исламское государство»)* , «Хуррас ад-Дин»* (боевое крыло Аль-Каиды*) и «Исламская партия Туркестана»* — террористические организации, запрещенные в России.