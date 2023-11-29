Эксклюзив 29 ноября 2023, 13:53 «Внутриэлитный кризис». Зеленского и Залужного уличили в стремлении избавиться друг от друга Политолог Гуреев: главком ВСУ Залужный не сможет устроить военный переворот Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Офис президента Украины Владимира Зеленского поручил регионам «прекратить любое общение» с главкомом ВСУ Валерием Залужным. В украинском руководстве произошел раскол, который усиливается с каждым днем. О том, каким образом может закончиться борьба конфликтующих сторон, «360» рассказал политолог Данила Гуреев.

Залужный приобрел популярность на Украине

Эксперт отметил, что Залужный и Зеленский уже давно перестали скрывать ненависть друг к другу несмотря на то, что раньше они были единой командой.

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«Внутриэлитный кризис на территории Украины с каждым днем разрастается все больше и больше», — указал Гуреев.

Политолог объяснил, что Залужный, хоть и является не самым эффективным государственным деятелем, смог заручиться определенной поддержкой среди украинских военных. При этом главком оказался в сложном положении: он не может ни свергнуть Зеленского, ни продолжать оставаться на своем посту из-за растущей популярности.

«С одной стороны, ему хочется ницшеанской воли к власти, хочется контролировать ситуацию. У него есть определенная поддержка со стороны Запада, но сам Залужный, с точки зрения демократических институтов, никак не может прийти к власти ввиду общего положения на территории Украины», — сообщил Гуреев.

Официальный сайт президента Украины

Украина исчерпала «мобилизационный потенциал»

Он опроверг возможность военного переворота и назвал две причины, по которым Залужный не станет свергать украинского лидера. По его мнению, для смены власти главкому потребуется «мобилизационный потенциал», который страна уже исчерпала.

Второй причиной политолог назвал возможное ухудшение ситуации, которая угрожает «стать куда более критичной для вопроса дальнейшего существования» Украины.

«Залужный пользуется популярностью у военных, которые являются основной политической силой украинского государства. Это все, мягко говоря, ставит руководство Владимира Зеленского под очень серьезную угрозу», — предупредил эксперт.

Гуреев отметил, что и Зеленский, и Залужный стремятся избавиться друг от друга, но у них нет методов, с помощью которых они могут это сделать.

Ранее СМИ сообщили, что офис президента Украины получил особые указания об общении с главкомом ВСУ. Главам обладминистраций запретили любые контакты с Залужным, чтобы «не создавать ажиотажа» вокруг него.