Эксклюзив 12 июля 2023, 13:55 Внутри НАТО сцепились два лагеря. Один против третьей мировой войны, другой не осознал последствий членства Украины Политолог Ярошенко: США разозлились на Зеленского, потому что они против членства Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

США, как и целый ряд стран НАТО, не заинтересованы во вступлении Украины в альянс. Блок раскололся на два лагеря, один из которых против прямого столкновения с Россией, другой увидел в нем выгоду или недооценил последствия. Политолог Алексей Ярошенко заявил об этом «360».

Образ врага

«Саммит НАТО в очередной раз доказывает, что Запад не гомогенен, не един, не консолидирован», — сказал он.

Реклама

Западная элита, по словам политолога, разделилась на несколько групп. Одни встали на сторону дальнейшей эскалации отношений с Россией и готовы на все. Другая группа, более ответственная, не захотела идти на прямую конфронтацию, в том числе на ту, что закончится ядерным столкновением. Она заинтересована в том, чтобы поддерживать определенный уровень эскалации с Россией как способ получения и политического статуса, и экономических выгод.

«У них есть внешний враг, они поддерживают его образ, продают своим избирателям. Те за них голосуют и приносят денежки в виде налогов на борьбу с Россией. Это им выгодно, но не прямая конфронтация», — объяснил Алексей Ярошенко.

К последней группе политолог отнес США. Противодействие России им выгодно, но не до третьей мировой войны или ядерного конфликта. Алексей Ярошенко предположил, что Белый дом продолжит поддерживать конфликт на Украине в тлеющем виде, но выступит против ее принятия в НАТО, потому что в этом случае альянс станет прямым участников столкновения.

Западная элита

Другой части западной элиты терять нечего. Политолог отнес к ней Прибалтийские страны, которые очень громко заявили о себе. Они призвали немедленно принять Украину в НАТО, отдавая себе отчет о последствиях.

«Поэтому США так болезненно и реагируют на слова президента Владимира Зеленского. Они пытаются его вразумить, потому что есть другая часть элиты, которая его подбадривает, подначивает и всячески заставляет верить в то, что в скором времени Запад по полной впишется за Украину. Но этого не случится», — заявил специалист.

Алексей Ярошенко сказал, что определяющую роль в НАТО взяли на себя США. Он надеется, что им удастся не пойти на поводу союзников. Однако даже в этой стране не все против глобального столкновения, некоторые увидели в таком развитии событий выгоду для себя.

«На саммите идет торг, и та элита, которая не хочет ядерного апокалипсиса, конечно, пытается приструнить Украину. Та, что уже продумала стратегии выживания в этом, ведет себя по-другому или просто не отдает себе отчета в том, чем может грозить включение Украины в НАТО», — сказал политолог.

Страны альянса по итогам первого дня саммита заявили, что Украине окажут большой объем помощи, но не предоставили ожидавшийся киевским режимом план вступления в альянс. Президент Сербии Александр Вучич назвал это предметом работы «больших сил» и пообещал украинскому правительству другие подарки Запада.