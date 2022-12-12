12 декабря 2022, 14:50
💥 Внутренняя борьба началась на Украине. Будут ли смещать Зеленского?
Публицист Новоселов: на Украине началась внутренняя политическая борьба
В последние несколько недель соглашение о перемирии между представителями украинской верхушки на время боевых действий начало трещать по швам. Были сообщения о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и националистами, Зеленским и блоком главкома ВСУ Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко, даже Зеленским и олигархами, такими как Ринат Ахметов. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, что это все значит для России.
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Далее — прямая речь.
С националистами все просто: для них Зеленский не «свой», в лучшем случае — предатель или русский шпион. Пока он им нужен как прикрытие для получения западной помощи и как подтверждение мантры, что «еврей не может быть президентом фашистской страны».
Сейчас они вряд ли пойдут против Зеленского или прибегнут к насилию. Конечно, это зависит от степени их отчаяния, но западной публике будет сложно проглотить идею «хороших нацистов».
Среди этих одиозных личностей нет таких хороших актеров, как Зеленский, способных сыграть и жертву, и рубаху-парня, и героя, и любую другую роль, и выманивать миллиарды долларов у доверчивой западной публики.
Если националисты скинут Зеленского, у России появится рычаг для остановки западной помощи Украине. Так что их победа быстро приведет к их поражению. Поэтому они сделают свой ход после победы России и попытаются захватить власть на том, что от Украины останется. Естественно, это зависит от условий и обстоятельств капитуляции Украины.
Блок Залужного — Кличко — более серьезный противник. На днях они договорились о создании новой партии на базе УДАРа Кличко и популярности Залужного. Возможно, они хотят сместить Зеленского, чтобы улучшить управление и координацию, так как на суждения украинского лидера, предположительно, влияют определенные препараты.
Запад считает их своими. На самом деле, у Кличко были хорошие шансы стать президентом Украины. Однако команда Байдена — Нуланд посчитала, что он слишком тесно связан с Германией, и не захотела делить Украину с Меркель.
Для России их приход власти будет неприятным. Несмотря на известные оговорки Виталия Кличко, команда у него компетентная, а Валерия Залужного поддерживают военные. Это может быть не самый худший вариант после капитуляции Украины, однако сейчас этот блок может затруднить победу России.
С олигархами все проще. Ахметов действительно выступил против Зеленского, обвинив его в захвате власти и превращении страны в диктатуру. Однако, на самом деле, Ахметов выступает не против президента, а против бизнесмена Игоря Коломойского, который пытается сместить баланс власти среди украинских олигархов в свою пользу.
Со временем противники Коломойского могут набрать силу, но сейчас они не представляют серьезной угрозы для киевских властей. Возможно, в будущем Москва и сможет иметь с ними дело.
В любом случае, мы наконец увидели начало внутренней борьбы на Украине. Это может означать, что они уже видят победу России неизбежной и готовятся к переделу власти после поражения. Сейчас Зеленский полезен как сборщик пожертвований, так что смещать его вряд ли будут.
Что это означает для России? Нужно продолжать давление. Наша стратегия работает.
Владимир Зеленский
ВСУ
Виталий Кличко
Украина
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