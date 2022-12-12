Эксклюзив 12 декабря 2022, 14:50 💥 Внутренняя борьба началась на Украине. Будут ли смещать Зеленского? Публицист Новоселов: на Украине началась внутренняя политическая борьба Telegram

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В последние несколько недель соглашение о перемирии между представителями украинской верхушки на время боевых действий начало трещать по швам. Были сообщения о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и националистами, Зеленским и блоком главкома ВСУ Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко, даже Зеленским и олигархами, такими как Ринат Ахметов. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, что это все значит для России.

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Далее — прямая речь.

С националистами все просто: для них Зеленский не «свой», в лучшем случае — предатель или русский шпион. Пока он им нужен как прикрытие для получения западной помощи и как подтверждение мантры, что «еврей не может быть президентом фашистской страны».

Сейчас они вряд ли пойдут против Зеленского или прибегнут к насилию. Конечно, это зависит от степени их отчаяния, но западной публике будет сложно проглотить идею «хороших нацистов».

Президент Украины Владимир Зеленский / Telegram

Среди этих одиозных личностей нет таких хороших актеров, как Зеленский, способных сыграть и жертву, и рубаху-парня, и героя, и любую другую роль, и выманивать миллиарды долларов у доверчивой западной публики.

Если националисты скинут Зеленского, у России появится рычаг для остановки западной помощи Украине. Так что их победа быстро приведет к их поражению. Поэтому они сделают свой ход после победы России и попытаются захватить власть на том, что от Украины останется. Естественно, это зависит от условий и обстоятельств капитуляции Украины.

Блок Залужного — Кличко — более серьезный противник. На днях они договорились о создании новой партии на базе УДАРа Кличко и популярности Залужного. Возможно, они хотят сместить Зеленского, чтобы улучшить управление и координацию, так как на суждения украинского лидера, предположительно, влияют определенные препараты.

Запад считает их своими. На самом деле, у Кличко были хорошие шансы стать президентом Украины. Однако команда Байдена — Нуланд посчитала, что он слишком тесно связан с Германией, и не захотела делить Украину с Меркель.

Для России их приход власти будет неприятным. Несмотря на известные оговорки Виталия Кличко, команда у него компетентная, а Валерия Залужного поддерживают военные. Это может быть не самый худший вариант после капитуляции Украины, однако сейчас этот блок может затруднить победу России.

С олигархами все проще. Ахметов действительно выступил против Зеленского, обвинив его в захвате власти и превращении страны в диктатуру. Однако, на самом деле, Ахметов выступает не против президента, а против бизнесмена Игоря Коломойского, который пытается сместить баланс власти среди украинских олигархов в свою пользу.

Со временем противники Коломойского могут набрать силу, но сейчас они не представляют серьезной угрозы для киевских властей. Возможно, в будущем Москва и сможет иметь с ними дело.

В любом случае, мы наконец увидели начало внутренней борьбы на Украине. Это может означать, что они уже видят победу России неизбежной и готовятся к переделу власти после поражения. Сейчас Зеленский полезен как сборщик пожертвований, так что смещать его вряд ли будут.

Что это означает для России? Нужно продолжать давление. Наша стратегия работает.