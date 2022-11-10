Эксклюзив 10 ноября 2022, 14:41 С вмешательством США в дела других государств что-то не так. Оно идет на руку откровенным радикалам Публицист Новоселов: США не покинут Сирию добровольно Военный патруль США в окрестностях сирийского города Хасеке, 2020 год / РИА «Новости»

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Среди многочисленных событий последних дней и недель из-за пристального внимания к событиям на Украине западный мир игнорирует то, что происходит в других регионах. Да и в российских новостях это освещается мало. Об одном из таких «забытых» конфликтов публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Саудитская ежедневная газета Arab News сообщила, что 9 ноября «неизвестные силы» нанесли воздушный удар по колонне автоцистерн в Восточной Сирии, в результате погибли несколько граждан Ирана, охранявших колонну. Это была транзитная колонна, перевозившая иранскую нефть в Ливан через Сирию.

Хотя США не подтвердили свою ответственность за этот удар, стоит отметить, что в августе американские Вооруженные силы уже наносили воздушные удары по объектам, используемым группами, которые связаны с Корпусом стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана), в провинции Дейр-эз-Зор.

Сапер в Сирии / РИА «Новости»

По заявлению Пентагона, это было «посланием» поддерживаемым Ираном «ополченцам», которые обстреляли американских военных в том же месяце и неоднократно делали это в предыдущем году.

Прямо сейчас более двух тысяч сирийских беженцев удерживаются в лагере Эль-Рукбан боевиками незаконного формирования, подконтрольного США. При этом американцы не допустили российских экспертов для оценки гуманитарной обстановки в лагере.

В сентябре Штаты объявили о строительстве еще одной военной базы в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Пока внимание западной общественности и практически всех их СМИ отвлечено на украинский конфликт, США продолжают незаконно оккупировать северо-восток Сирии, добывать сирийскую нефть, перевозить ее в Ирак и атаковать проправительственные силы. При этом они не проявляют никаких признаков стыда и никакого желания покинуть страну.

Где реакция мирового сообщества на незаконную оккупацию сирийской территории Соединенными Штатами на протяжении семи лет? Где санкции против американцев, где требования компенсировать все причиненные разрушения и стоимость всей сирийской нефти, вывезенной через Ирак за годы оккупации? Где справедливый гнев Запада, где европейская коалиция, призывающая соблюдать территориальную целостность и нерушимые границы?

Местные жители в квартале Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре, который подвергся ракетному обстрелу, октябрь 2017 года / РИА «Новости»

Действия США в Сирии нельзя сравнивать с российской спецоперацией на Украине. Присутствие американцев в этой арабской республике абсолютно незаконно и не обосновано ничем. В Сирии нет американцев, ее власти никого не притесняют и придерживаются умеренного светского направления в исламе, в отличие от джихадистов, вооруженных американским оружием.

Соединенные Штаты оккупируют территорию независимого государства и наращивают численность войск и вооружений в оккупированной зоне, которая «по случайности» оказалась самой богатой ресурсами частью страны.

То, как американцы ведут себя там, можно сравнить с их же действиями на Украине восемь лет назад: помощь и вооружение антиправительственных повстанцев, глобальная медиакампания против правительства, обещания поддержки оппозиции. Им удалось поставить своих ставленников у власти на Украине, но в Сирии им был дан отпор. В результате они просто занялись откровенным грабежом.

Военный учебный центр курдов, организованный США рядом с цементным заводом недалеко от города Ракка на севере Сирии, 2020 год

Еще одна параллель — вмешательство США в Сирии и Ираке привело к возникновению «Исламского государства»*. Вмешательство США в события украинского Майдана открыло дорогу во власть неонацистам. Может быть, с вмешательствами американцев что-то не так, если они идут на руку откровенным радикалам?

Вряд ли Штаты покинут арабскую республику добровольно. Защита России не дает разгореться новому витку гражданской войны, но по мере того, как она сосредотачивает все больше ресурсов на Украине, растет опасность, что джихадистские радикалы снова поднимут голову.

* Запрещенная в России террористическая организация.