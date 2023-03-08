Эксклюзив 08 марта 2023, 03:20 Власти Молдавии ввергнут страну в хаос отменой национального языка «Голос Мордора»: идея Санду об отмене национального языка может ввергнуть Молдавию в хаос РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Молдавии разыгрался очередной скандал — власти страны задумали отменить национальный язык. Против этой меры выступает более двух третей населения, однако президенту Майе Санду с румынским паспортом на это наплевать. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360»

Далее — прямая речь.

Реклама

Антинациональная идея

Правительство и подконтрольный президенту Майе Санду парламент Молдавии умудрились разжечь и в без того неспокойном обществе еще один скандал. Видимо, мало было репрессий против политических оппонентов, мало энергетического кризиса и дальнейшего обнищания и так нищей страны — власти взялись за материи высокие, такие как государственный язык.

Идея отказаться от названия «молдавский язык» живет в республике давным-давно. Ровно с того момента, как в 1989 году была впервые открыта молдавско-румынская граница, и румыны ринулись в еще советскую республику, сметая с полок промтоварных магазинов все, что увидят. Румынская «Дачия», навьюченная парой холодильников и телевизоров, была тогда типичной на кишиневских улицах. А вот вместо дефицитного товара Румыния подарила Молдавии национальную идею.

Правда, насчет национальной — сказано слишком громко. Скорее — антинациональную. Ибо молдаван настойчиво склоняли к тому, чтобы отказаться от своей национальности и объявить себя румынами. И конечно же, отказаться от языка и тоже в пользу языка «наследников великих римлян», как самолюбиво любят себя называть румыны.

Подливают масло в огонь

Мы же все знаем, что история — москальская лженаука и в Молдавии от нее многие отказались очень давно. Даже намного раньше украинцев. Никого не интересовало, что даже если поверхностно проштудировать историю, то окажется, что Молдавское государство появилось на свет на сотни лет раньше Румынского и имеет куда более богатую и героическую летопись.

И язык столетиями именовался молдавским. Более того — в отличие от латиницы, которая была принята на пике обострения «национального самосознания», в молдавском языке использовалась кириллица и проверить это не очень сложно, просто поискав в интернете фотографии церковных книг времен того же господаря Штефана Чел Маре, который, кстати, очень хорошо относился к Русскому государству и понимал, что оно — единственная защита Молдавии от османов.

И вот теперь в парламенте Молдавии продавливают закон, по которому молдавский язык станет румынским. Понятно, что Майе Санду, имеющей румынский паспорт, будет приятно, так как она считает его своим родным, но две трети населения страны этой идее не очень-то рады. Но властям на эти две трети плевать.

Молдавию и так постоянно сотрясают протесты. Похоже, что власти решили подлить в костер еще немного бензина, чтобы ввергнуть страну в хаос, а потом, под шумок, окончательно присоединить ее к Румынии.