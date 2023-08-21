Мир 21 августа 2023, 12:54 Власти Японии утвердят сроки слива воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» Нисимура: кабмин Японии планирует 22 августа утвердить сроки слива воды с АЭС IAEA Imagebank / Викимедиа

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Правительство Японии собирается 22 августа определить сроки начала слива воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, его процитировал ТАСС.

По словам Нисимуры, во вторник состоится заседание профильных министров. Темами обсуждения станут меры по обеспечению безопасности в ходе слива очищенной от радиации воды, а также противодействие недостоверной информации.

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«На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса», — заявил министр.

Весной 2011 года Япония пострадала от цунами, из-за которого на «Фукусиме-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех реакторах расплавилось ядерное топливо, это привело к взрывам и выбросам радиации в атмосферу.

Чтобы охладить реакторы, использовали воду, однако хранить ее стало сложно из-за большого объема — более 1,25 миллиона тонн. В апреле 2021 года кабмин разрешил слить в океан значительное количество этой жидкости.

В Японии заверили, что воду очистили, но в ней все еще есть тритий — радиоактивный изотоп водорода. По данным Tokyo Electric Power, его содержание перед сбросом доводят до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, а также до одной седьмой нормы ВОЗ для питьевой воды. Сбрасывать воду в океан собираются поэтапно в течение 30 лет.

Эти планы раскритиковали в разных странах, в том числе в Южной Корее и Китае. КНР ограничила ввоз продуктов из Японии в ответ на готовящийся сброс воды с аварийной АЭС.