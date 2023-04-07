Эксклюзив 07 апреля 2023, 00:20 Вялотекущая борьба. Как разрешится вечный конфликт Ливана и Израиля Советник Маркелов: развитие ливано-израильского конфликта до мирового уровня маловероятно Израиль, Иерусалим / Freepik

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С территории Ливана по Израилю в течение часа выпустили несколько десятков ракет. В ответ израильская армия обстреляла южные территории Ливана. Перерастет ли ситуация в глобальный конфликт и станет ли ливано-израильский регион очередной «горячей точкой» на карте мира, «360» рассказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Вечный тлеющий конфликт

Собеседник издания отметил, что такие конфликты вечны, и периодически возникают обострения.

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«В тлеющем конфликте всегда есть поводы к чему-то придраться, вопрос — к чему придраться и какой способ придраться, чтобы перевести этот конфликт в острую фазу», — пояснил Маркелов.

Эксперт заявил, что в ситуации с ливано-израильским конфликтом и недавним взаимообстрелом есть две точки анализа. Первая — до Ливана дошла какая-то информация, через разведку или другие коммуникации, что Израиль готовит какие-то действия. И в Бейруте решили «профилактировать» эти действия, обстреляв территорию соседнего государства.

Вторая точка анализа предполагает, что Израиль действительно что-то совершил в отношении Ливана, на что Бейрут ответил обстрелом.

«Говорить, что возникло что-то глобальное, и что этот конфликт вдруг резко станет горячей точкой — это маловероятно», — заявил политический советник.

Ливан, Бейрут / РИА «Новости»

Маркелов пояснил, что ливано-израильский конфликт — это исторический, политический и вооруженный конфликт одновременно. В нем замешано много сторон, есть претензии по земле, границам, политическим позициям и так далее. Это противостояние — вечное, заявил эксперт.

Реакция мировой общественности

Подобные конфликты имеют «колебательную историю», рано или поздно вялотекущая ситуация обостряется. Мирное урегулирование по нему пока невозможно, так как замешано много составляющих.

«Когда много всего, то непонятно, где точка отсчета. Единственный способ подобный конфликт разрешить — это увеличить коалицию», — отметил Маркелов.

Для этого одна из сторон должна подключить мировую общественность, и та сторона, которая это сделает, будет «поддавливать» ситуацию, считает эксперт. Пока мировая общественность считает ситуацию локальной и не вмешивается. Стороны не стремятся подключать ни ООН, ни мусульманский, ни израильский, ни еврейский мир. Все идет в вялотекущем режиме. Эксперты и всемирные организации не хотят в него влезать, потому что понимаю, что мирное урегулирование невозможно.

«Мир на сегодня принял решение — максимально убрать из этого конфликта вооруженные вещи, но Ливан в этот момент что-то не сдержало, что-то не устроило, он решил обострить в виде вооруженной атаки», — отметил Маркелов.

Эксперт предположил, что Ливан своими действиями хочет привлечь внимание мировой общественности к этому вечному конфликту. Однако развитие обострения до мирового масштаба маловероятно.