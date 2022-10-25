Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации прибыл в Киев | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 15:29 «Покорный американский щенок». Визит Штайнмайера в Киев как квинтэссенция унижения Германии Политолог Коровин: ФРГ продолжает жрать кактус поддержки нацистского режима Зеленского РИА "Новости"

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала российской спецоперации прибыл в Киев. Цель необъявленного визита — провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Поездка планировалась еще в прошлый четверг, но ее отменили из соображений безопасности. Сейчас в Киеве безопаснее явно не стало, отметил в разговоре с «360» политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, Штайнмайер сейчас попросту выполняет волю Вашингтона.

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Далее — прямая речь.

Штайнмайер покорно пополз в Киев

Это известная ситуация. ФРГ — государство республиканского, парламентского типа, поэтому главное лицо там — канцлер. Президент поехал, чтобы представлять Германию в установлении формальных контактов с Киевом. Другое дело, что Штайнмайер уже был однажды совершенно хамски послан Зеленским.

По сути, после унижения он должен был вообще вычеркнуть Украину из списка контактов. Но ничего — утерся и, как покорный американский щенок, пополз в Киев, скуля и зализывая раны, дабы выполнить волю большого американского хозяина

Визит Штайнмайера — демонстрация и квинтэссенция того унижения, которая претерпевает Германия с момента полной американской оккупации. И только сейчас немцы понимают, что советское присутствие было подлинной свободой и демократией.

Единственной демократической формой Немецкого государства была Германская Демократическая Республика (ГДР), а нынешняя ФРГ — лишь американская колония, которая безропотно выполняет указания Вашингтона. Он хочет, чтобы Штайнмайер полз на коленях и целовал руки Зеленского. Он это и делает, прекрасно демонстрируя, в каком положении находится немецкая элита.

Продолжают жрать кактус поддержки

Сейчас очень «безопасно» в Киеве. Туда просто падают ракеты, разлетаются в щепки объекты инфраструктуры, а так там, конечно, безопасно. Типичный европейский город.

Вполне возможно, что Штайнмайер приехал посмотреть, какими будут европейские города в недалеком будущем, если Европа не прекратит участвовать в американских авантюрах. Видимо, для этого съездил глянуть одним глазком.

И канцлеру, и президенту каждый день приходит директива Вашингтона — о чем говорить, что опровергать, что утверждать. И там просто значится по умолчанию, красным шрифтом сверху: выразить поддержку Зеленскому и его террористическому режиму. Это и делают.

Немцы же давно <…> тихо ненавидят нынешние германские элиты, раздавленные пропагандой, которая не допускает ни грамма альтернативной позиции. Немцы дрожат, трепещут, ненавидят, но продолжают жрать кактус поддержки нацистского режима Зеленского.