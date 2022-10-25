Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации прибыл в Киев | 360°

25 октября 2022, 15:29
«Покорный американский щенок». Визит Штайнмайера в Киев как квинтэссенция унижения Германии
Политолог Коровин: ФРГ продолжает жрать кактус поддержки нацистского режима Зеленского
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала российской спецоперации прибыл в Киев. Цель необъявленного визита — провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Поездка планировалась еще в прошлый четверг, но ее отменили из соображений безопасности. Сейчас в Киеве безопаснее явно не стало, отметил в разговоре с «360» политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, Штайнмайер сейчас попросту выполняет волю Вашингтона.
Реклама
Далее — прямая речь.
Штайнмайер покорно пополз в Киев
Это известная ситуация. ФРГ — государство республиканского, парламентского типа, поэтому главное лицо там — канцлер. Президент поехал, чтобы представлять Германию в установлении формальных контактов с Киевом. Другое дело, что Штайнмайер уже был однажды совершенно хамски послан Зеленским.
По сути, после унижения он должен был вообще вычеркнуть Украину из списка контактов. Но ничего — утерся и, как покорный американский щенок, пополз в Киев, скуля и зализывая раны, дабы выполнить волю большого американского хозяина
Визит Штайнмайера — демонстрация и квинтэссенция того унижения, которая претерпевает Германия с момента полной американской оккупации. И только сейчас немцы понимают, что советское присутствие было подлинной свободой и демократией.
Единственной демократической формой Немецкого государства была Германская Демократическая Республика (ГДР), а нынешняя ФРГ — лишь американская колония, которая безропотно выполняет указания Вашингтона. Он хочет, чтобы Штайнмайер полз на коленях и целовал руки Зеленского. Он это и делает, прекрасно демонстрируя, в каком положении находится немецкая элита.
Продолжают жрать кактус поддержки
Сейчас очень «безопасно» в Киеве. Туда просто падают ракеты, разлетаются в щепки объекты инфраструктуры, а так там, конечно, безопасно. Типичный европейский город.
Вполне возможно, что Штайнмайер приехал посмотреть, какими будут европейские города в недалеком будущем, если Европа не прекратит участвовать в американских авантюрах. Видимо, для этого съездил глянуть одним глазком.
И канцлеру, и президенту каждый день приходит директива Вашингтона — о чем говорить, что опровергать, что утверждать. И там просто значится по умолчанию, красным шрифтом сверху: выразить поддержку Зеленскому и его террористическому режиму. Это и делают.
Немцы же давно <…> тихо ненавидят нынешние германские элиты, раздавленные пропагандой, которая не допускает ни грамма альтернативной позиции. Немцы дрожат, трепещут, ненавидят, но продолжают жрать кактус поддержки нацистского режима Зеленского.
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Реклама
Реклама