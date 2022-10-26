Визит МАГАТЭ на Украину не заставит Запад поверить словам России о «грязной бомбе» | 360°

Мир 26 октября 2022, 02:36 Визит МАГАТЭ на Украину носит политический характер. Запад все равно не поверит предупреждениям России о «грязной бомбе» Директор АНО «АтомИнфо-Центр» Уваров: делегация МАГАТЭ на Украину носит политический окрас РИА "Новости"

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Эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) вновь посетят Украину. Они проверят предупреждения России о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Однако специалисты сходятся во мнении, что эта организация настолько политически ангажирована, что ее выводам сложно верить. «360» разбирался, что может найти МАГАТЭ не Украине и каких заявлений ждать по итогу поездки.

Делегация МАГАТЭ посетит Украину

Организация посетит Киев и город Желтые Воды, где находится комбинат по производству урана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что целью поездки станет поиск любой неофициальной ядерной деятельности и материалов.

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Украина не против приезда делегации. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что пригласил инспекторов посетить ядерные объекты после заявлений российской стороны о разработке «грязной бомбы».

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Поездка для проформы

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» отметил, что МАГАТЭ настолько политически ангажирована Западом, что сделанным ею выводам нельзя верить. По его мнению, эта миссия, вероятно, будет для проформы, как галочка в том, что делегация была на месте, все увидела и ничего не нашла.

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Матвийчук напомнил, что в сентябре делегация МАГАТЭ уже приезжала и ничего не увидела. Инспекторы не могли определить, с какой стороны велись обстрелы, хотя им все показали: и направления полетов ракет, и места падений снарядов.

«МАГАТЭ стала проамериканской организацией, мнение которой абсолютно далеко от реальности», — считает Матвийчук.

В сложившихся обстоятельствах России нужно предупреждать мировое сообщество о том, что Украина ведет такие разработки. Также, по мнению собеседника «360», российской стороне нужно опубликовать имеющиеся данные и готовить к защите свои объекты от возможного удара.

Урановые производства на Украине

Специалист по атомной энергетике, директор АНО «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров в беседе с «360» отметил, что урановые производства — это все-таки восток Украины, Восточный горно-обогатительный комбинат. Город Желтые воды, по его словам, раньше был очень секретным месторождениям.

Радиоактивные вещества, как объяснил Уваров, образуются в ходе работы атомных электростанций. Такие отходы хранятся на площадках трех украинских АЭС: Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. Еще есть остановленная Чернобыльская АЭС, где тоже есть хранилища радиоактивных отходов, в том числе отработавшего топлива.

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Политический характер визита МАГАТЭ

Визит инспекторов МАГАТЭ носит исключительно политический характер, считает собеседник «360». Он объяснил, что материалы, которые используются для «грязной бомбы», МАГАТЭ не контролирует.

«Эти инспектора, которые поедут на Украину, это инспектора по так называемым гарантиям в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Такие инспектора проверяют уран и плутоний, а в „грязной бомбе“ можно использовать самые разные радиоактивные вещества», — объяснил Уваров.

Специалисты из делегации смогут сказать только то, что уран и плутоний находятся на месте. Инспектора в первую очередь проверяют наличие веществ, то есть урана и плутония, которые Украина должна была декларировать. Если все на месте — значит, все хорошо.

Инспектора МАГАТЭ никогда не занимались инвентаризацией хранилищ. Поэтому, скорее всего, они проверят только заявленные Украиной объемы урана и плутония, а затем скажут, что все на месте, предположил Уваров.

Дальше это заявление будет трактоваться самым разным образом: Украина будет говорить, что все обвинения российской стороны беспочвенны, а ведомства России, как читает Уваров, обратят внимание на то, что МАГАТЭ проверяли не те вещества.

Техническая организация

МАГАТЭ создавали для контроля за нераспространением ядерного оружия. Специалисты организации проверяют только уран и плутоний, еще раз отметил Уваров. Каких-то возможностей у МАГАТЭ нет. Если они что-то обнаружат, то, поскольку являются технической организацией, должны будут обратиться в свой политический орган, совет управляющих, это 35 государств.

Евросоюз и англосаксонские страны имеют там практически большинство. Добыть еще пару голосов, чтоб провести резолюцию, им не составит проблем. Поэтому, даже если инспекторы МАГАТЭ что-то найдут, то в совете управляющих скажут: «Это не то, это ничего не представляет», пояснил специалист по ядерной энергетике. Если бы существовала угроза того, что они что-то действительно могут найти и что-то смогут с этим сделать, то Украина отказалась бы их приглашать, заметил Уваров.

«Грязная бомба» — оружие террористов

Ядерный заряд, который работает на оружейном уране и оружейном плутонии, это и есть то самое ядерное оружие, которое применялось при ударах по Хиросиме и Нагасаки, объяснил Уваров. Для этого, в принципе, у Украины есть реакторы, где могут наработать плутоний, в том числе и оружейного качества, но у них нет радиохимического производства. Условно говоря, плутоний они могут получать, но добыть его они не смогут. На данный момент у них нет такого производства, по крайней мере официально о нем не известно.

Поэтому для ядерного оружия вот это отработавшее топливо они использовать не смогут, но для «грязной бомбы» смогут, пояснил Уваров.

Самый простой способ: привязать к ракете и выстрелить, чтобы при взрыве это все разбросалось по окрестностям. Теоретически это возможно. Но Уваров отметил, что это не оружие массового поражения, «это не приведет к таким уже суперкатастрофическим последствиям».

«Вообще „грязная бомба“ — это оружие террористов. Ее главный поражающий фактор — это паника», — отметил Уваров.

Украина, по его словам, может взять некий материал из Чернобыльской АЭС, чтобы спланировать некую провокацию: применить эту «грязную бомбу» и попытаться свалить это на Россию, констатировал собеседник «360».