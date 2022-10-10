Неонацист выложил видео с трупами из Купянска | 360°

Мир 10 октября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Украинский неонацист выложил видео с убитыми жителями Купянска. Почему реакции Запада не последует Военный эксперт Матвийчук: Запад устал от фейков киевского режима

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В Сети появилось видео расправы над мирными жителями Купянска в Харьковской области. Украинские националисты убили их за сотрудничество с российскими военными, но в зверствах попытались обвинить саму Россию. Правда, масштабировать фейк до размеров провокации в Буче у киевского режима вряд ли получится, уверены эксперты.

Казнь в Купянске

Один из создателей и руководителей террористического формирования «Азов»*, 33-летний Максим Жорин выложил в своем Telegram-канале видео. На нем показано, как в яму, где уже находятся тела людей, сбрасывают еще одно — почти без одежды, при этом руки и ноги связаны.

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«Это оккупированный Купянск. Гражданское население. Расплата будет», — так неонацист подписал свой пост.

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Когда в Сети поднялся шум, Жорин дополнил описание, заявив, что видео якобы взято из телефона российского военного. Тем самым расправу над людьми попытались списать на действия российской стороны. Европейскому же зрителю показали бы тела погибших без указания того, кто именно виновен в этом.

Судя по одежде на убитых и метаданным ролика, его записали, когда Купянск находился под контролем ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Война с фейками».

«EXIF-данные видеоролика, который выложил Жорин, говорят о том, что он снят 9 октября, около 13 часов дня. Купянск находится под контролем ВСУ немногим меньше месяца — украинские силы зашли в город в десятых числах сентября и окончательно захватили его около 20-го числа. Судя по многочисленным фото и видео, которые делали украинские пропагандисты, на траве еще не было опавшей листвы. Зато на видео с братской могилой таких листьев много: это вполне характерно для начала октября», — отметили авторы канала.

Расправа над сторонниками России

Администраторы Telegram-канала «Война с фейками» добавили, что в чатах города нет данных об убитых. Тем временем есть довольно много информации о жителях захваченных населенных пунктов, имеющих пророссийские взгляды. Им поступаю угрозы вне зависимости от пола, возраста или степени симпатии к России. В случае с Купянском речь идет именно о такой расправе, уверен украинский медиаэксперт и журналист Анатолий Шарий.

Лично мое мнение, что на видео — расправа с сотрудничавшими с российской властью гражданскими людьми. Даже объяснить происхождение видео высокоинтеллектуальный лидер неонацистского формирования не смог. «К нам попало видео». Летело мимо и попало? Спалились, с самого начала Анатолий Шарий

По словам спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца, Жорин сразу даже не понял, что выложил в Сеть что-то не то. Ведь ролик, вполне возможно, был снят в назидание другим.

«Ну подумаешь, убили несколько „коллаборантов“, сотрудничавших с „оккупантом“. Пусть все знают, что их ждет за желание жить с Россией. Пытки, внесудебная казнь и безымянная могила в лесу», — процитировал Коца канал «Специально для RT».

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный назвал попытку неонациста оправдаться, да еще обвинить армию России провальной. Журналист уверен, что Жорин должен предстать перед судом, а ролик следует посмотреть представителям Организации объединенных наций.

«Очередное преступление киевского режима, которое по глупости исполнителей оказалось в интернете, не должно сойти с рук убийцам. И при освобождении российские следственные органы обязательно раскроют это преступление. Только надо освободить и победить. И ради этих людей, которых скинули в яму. И ради живых, чтобы они не оказались в такой же вот яме», — процитировал журналиста Telegram-канал «Специально для RT».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в соцсетях видео из Купянска. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил в комментарии для журналистки Наданы Фридрихсон, что особенной реакции Запада на этот ролик ждать не стоит.

«Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — сказал Медведев.

Почему молчат западные СМИ

В методичке, которая циркулирует среди ВСУ, все действия против России оправданы, как любая пропаганда и ложь. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Решили, что это были русские, значит, русские убили. Решили, что это был теракт со стороны России, значит, Россия. <…> Наши любые оправдания считаются признанием нашей вины. <…> Запад уже воспринимает это как ложь. Он (Максим Жорин. — Прим. ред.) слишком поторопился, надо было тоньше работать Анатолий Матвийчук

По словам эксперта, на Западе эту новость не восприняли, иначе ее распространяли бы, как в свое время обсуждали провокацию в Буче. Матвийчук подчеркнул, что иностранная пресса обслуживает правящий класс.

«Если он даст отмашку писать правду, они будут писать правду. Нет — не будут ничего писать», — отметил собеседник «360».

Пропаганда Киева основана на страхе

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что пропаганда террористов основана на страхе. И сейчас представители Украины занимаются знакомым делом — запугивают народ.

«Чтобы вокруг этого устроить свою пропаганду, рассказать об ужасных русских и хороших украинцах. Они немножко с мостом прокололись. Почему-то думали, что их все поддержат, а их не все поддержали. Так вот они нам более жесткий вариант выдают», — выразил мнение Журавлев.

Он уверен, что историю с Купянском попытаются масштабировать до размеров провокации в Бучей, но Запад вряд ли готов все это слушать. Местной аудитории такие фейки порядком поднадоели, считает Журавлев.

«Всем это уже надоело. <…> Думаю, информационный перелом еще впереди, его пока нет. Всегда удобно верить в то, во что удобно верить. На Западе удобно верить в хорошую Украину и плохую Россию, чтобы перелом был, просто информационных проколов мало. Они должны накопиться и стать таким „кто же этого не знает“. Вот тогда сработает», — подытожил эксперт.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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