Мир 12 января 2023, 21:08 Украину попытаются отрезать от западных центров поставки вооружений. Весна покажет планы Журналист Орлов: группировка войск может отрезать Украину от поставок западного оружия РИА «Новости»

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Представители киевского режима занервничали. Украина начала отводить часть своей армии к на север к Белоруссии и строить укрепления на приграничной территории. Российские силы могут построить весенне-летнюю кампанию спецоперации именно в районе границы постсоветских республик. Не исключено, что группировка войск попробует отрезать Украину от основных каналов поставок западного оружия.

Отвод войск и укрепления на границе с Белоруссией

Украина отвела часть своих войск в сторону белорусской границы. Об этом сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

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Отвечая на вопрос журналиста об обеспокоенности властей ситуацией на границе с Белоруссией, он пояснил, что киевскому режиму приходится уводить часть армии на север страны.

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«Отвести их [войска] от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — отметил Пристайко.

В пограничной с Белоруссией Ровенской области Украины началось возведение оборонительных укреплений. Об этом губернатор региона Виталий Коваль лично рассказал в соцсетях. Он заявил, что такая мера необходима для обороны области.

«Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения», — сказал губернатор.

По данным Ровенской областной администрации, жители общин Варашского и Сарненского районов объединились и стали помогать военным копать окопы. Мэрия утверждает, что за один день на работы пришли порядка 150 добровольцев.

За «возлюбленную Белоруссию и мир»

Представители киевского режима обеспокоились. Поводом для этого послужило еще одно событие. В четверг, 12 января, в Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым. По данным оборонного ведомства республики, комиссия занялась проверкой воинских частей и подразделений российских военнослужащих из региональной группировки войск, расположенных на полигонах Вооруженных сил Белоруссии. Салюков и представители российского министерства оценили работы по боевому слаживанию и выяснили, насколько бойцы готовы выполнять задачи по сохранению военной безопасности Союзного государства.

Нервозность из-за ситуации на украинско-белорусской границе дошла до Рима. Глава Католической церкви Франциск помолился перед Жировицкой иконой Богоматери. Считается, что этот образ «объединяет белорусский и украинский народы», которые одинаково почитают эту икону. Папа Римский прочитал молитву «за возлюбленную Белоруссию и за мир, в частности, на Украине».

РИА «Новости»

Отрезать Украину от западных центров поставки вооружений

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» отметил, что только главные лица страны имеют предоставление о том, что может произойти как на границе Украины и Белоруссии, так и в зоне проведения специальной военной операции. По его мнению, рядовым россиянам остается только гадать, чего ожидать от событий в районе бывших советских республик.

«Как будет развиваться дальнейшая ситуация, об этом знает только Генеральный штаб министерства обороны Российской Федерации и верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин. Кроме них других людей, кто знаком с оперативными и стратегическими планами по дальнейшему развитию специальной военной операции, я подозреваю, что в нашей стране нет. А если такие есть, наверняка они с нами данной информацией не поделились. Мы в данном случае можем только предположить, что может произойти», — сказал он.

Орлов предположил, что белорусское направление может стать главным в рамках проведения спецоперации этой весной. Он не исключил, что находящиеся там группировки войск предпримут попытки отрезать киевский режим от логистических каналов поставок оружия странами Запада.

Да, вполне возможно, конечно, можно рассматривать белорусское направление как один из вариантов ведения весенне-летней кампании специальной военной операции. Вполне возможно допустить, что та группировка, которая там создана, она попробует в очередной раз отрезать Украину от западных логистических центров поставки вооружений. И если так действительно смотреть на карту, то видно, что это наиболее оптимальное направление, так как оно наиболее короткое по сравнению с тем, если подобную операцию вести с текущей линии соприкосновения СВО. Владимир Орлов Эксперт Центра военно-политической журналистики

Журналист еще раз пояснил, что точные ходы развития событий знают только в Генштабе России. Нам осталось только немножко подождать пару месяцев до того момента, когда все эти планы начнут свою непосредственную реализацию, заключил он.