Мир 28 ноября 2023, 14:34 Газ, металл и бесполезные санкции. Европейцы начали требовать вернуть Россию на рынок Экономист Корнеев заявил, что европейская промышленность переживает регресс Martin Schutt / Global Look Press

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Чешские компании потихоньку закупают газ в России. Хотя это не запрещено санкциями ЕС, власти решили все-таки предупредить население. Но никто не торопится отказываться от дешевого топлива, более того, чехи стараются выбить новые разрешения на российский импорт.

Чехи покупают российский газ

Глава Минпромторга страны Чехии Йозеф Сикела заявил, что его страна избавилась от зависимости от российского газа, не нуждается в новых поставках и имеет достаточно запасов на эту зиму. Однако некоторые частные чешские фирмы решили пойти вразрез с генеральной линией и закупили топливо из России.

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Такой импорт не подпадает под санкции (некоторые страны Евросоюза попросту не могут без него обойтись) и составил всего 1,2% от общего объема поставок газа в республику за 2023 год. По мнению министра, потребителей нужно предупредить: они берут топливо у поставщиков, которые закупили его в России.

Все остальные получают газ из США и других стран через плавучий регазификационный терминал сжиженного природного газа в Нидерландах, а также по трубопроводу из Норвегии. Сикела призвал обдумать возможность введения ограничительных мер на национальном уровне.

Ilse Driessen / Unsplash

Промышленность и экономика Европы умирают

Чехи покупают российский газ потому, что он стоит дешевле, чем любой другой, рассказал «360» экономист, политический аналитик Валерий Корнеев. К тому же сама по себе промышленность Европы без российского сырья постепенно превращается в ничто.

Чешские фирмы продавливают у себя в правительстве решение о продлении разрешения на поставку листового металла из России. Дело не только в цене: нигде в мире они не могут купить металл такого качества. И Китай не может поставить в Чехию достаточное количество качественного листового металла такой толщины, которая им необходима. Валерий Корнеев

Европейской промышленности, а особенно тяжелой и энергоемкой, существовать все тяжелее, добавил экономист. Химпром Германии уже сократился почти на 30%. Немцы вынуждены закупать готовые пластиковые изделия, а это огромные затраты.

«Недавно Конституционный суд ФРГ запретил использование денег, которые были зарезервированы для борьбы с ковидом. Эти 60 миллиардов евро бросили на борьбу с экономическим кризисом и для компенсации затрат населения и промышленности, вынужденных втрое переплачивать за поставку иностранного газа», — сказал Корнеев.

По его словам, постепенно промышленность Европы сжимается до своего состояния 50-летней или даже 60-летней давности. И ничего хорошего в ближайшее время европейцев не ждет.

РИА «Новости»

Отвлекающий маневр

Заявления главы чешского Минпромторга о возможных ограничительных мерах по отношению к поставщикам, сотрудничающим с Россией, могли быть всего лишь обманным маневром. Корнеев предположил, что это дало возможность сместить внимание общества с внутренних проблем.

«К тому же можно затянуть время, развернув в Европе общую дискуссию, которая превратится в очередную говорильню. Та же Венгрия решительно выступает против всяких ограничений. Вероятно, ее поддержит и Голландия, где к власти сейчас пришли правые», — допустил экономист.

Пока европейцы будут пытаться разобраться друг с другом и начнется «драка всех со всеми», чехи смогут потихонечку пользоваться льготами, подытожил собеседник «360».