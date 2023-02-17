Эксклюзив 17 февраля 2023, 01:01 Украина захотела приписать себе развал СССР. Вера в глупость не исчезнет, пока жива пропаганда Политолог Дудчак: население Украины заставляют верить пропаганде РИА «Новости»

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На Украине решили приписать себе развал СССР. Секретарь СНБО Алексей Данилов вспомнил стачку 1989 года, в которой в том числе участвовали украинцы. По его мнению, якобы эти забастовки и запустили распад Союза. Подобные Данилову кадры нужны киевскому режиму, отметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак. В стране непростая ситуация: информация фильтруется, а демонстрация альтернативного мнения чревата серьезными последствиями. Картина изменится, если «отключить» людей от украинской пропаганды.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Человек не работает по специальности, <…>, но попал волей судьбы [в политику на Украине]. Такие кадры сейчас нужны Украине. Конечно, ни в одном нормальном обществе и государстве подобные Данилову не всплыли бы на политическую поверхность.

Он позволяет себе делать такие выводы, считает, что это умные рассуждения. Конечно, такие теории, мягко говоря, слишком упрощены. <…> Это желание приписать украинцам самую большую глупость — развал великого государства. Не думаю, что, во-первых, это повод для гордости, а во-вторых, что это сделали украинцы.

РИА «Новости»

Планомерная работа с обществом

В чем прав Данилов, так это в том, что действительно с обществом работали еще до развала Союза. Благодаря горбачевской перестройке в страну хлынули всякие агенты влияния, <…> которые занимались в том числе такой подрывной деятельностью. В частности, работали с шахтерами тоже, потом были выступления шахтеров.

Очень мощную работу вели не только с шахтерами, но и с представителями власти: где-то пытались дойти, и удавалось, до спецслужб, к военным. И если они умудрились [Михаила] Горбачева в оборот взять, то шахтеры — это просто одно из проявлений.

Видимо, альтернативно одаренному Данилову хочется славы Герострата. Не от большого ума он выдает такие идеи.

В людях убивают надежду

Сейчас [украинцы] много во что верят, ситуация очень сложная в самом обществе: крайне ограничены источники информации, все фильтруется, демонстрация альтернативного мнения чревата серьезными последствиями, вплоть до потери здоровья, свободы и жизни. Поэтому многие люди, хочешь не хочешь, но себя убеждают.

Это сложная проблема в обществе. Тем более, их пытаются убедить, что нет никакой альтернативы, нет надежды. Когда человеку убивают надежду, он понимает, что не в состоянии что-либо изменить, что помощь не придет, и благодаря этому происходят серьезные сдвиги в обществе. Если бы люди понимали, что не все обречено и на самом деле не так безысходно… Но их пытаются убедить.

И нас, кстати, тоже пытаются — что нам там нечего ловить, мы никак не можем повлиять на те умы. Это тоже неправильный подход, потому что именно в этом и хотят нас уверить враги.

Верят ли сейчас украинцы? Они думают, что верят. Если отключить их на два-три месяца от матрицы, от этой укропропаганды и того, о чем говорит им Данилов, люди начнут восстанавливать свои нейронные связи и причинно-логические цепочки. И будет совсем другая картина.

А если еще показать зверства, которые творят нацисты на Донбассе, то, думаю, будет тот же процесс денацификации.

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Мы помним, что Германия заканчивала [во Второй мировой войне] тем же. <…> Можно было сказать, что немцы не верят Гитлеру — ну да, какие-то были антифашисты, но известно, что с ними стало. И спустя совсем небольшой промежуток времени образовалась Германская Демократическая Республика, которая активно боролась с фашизмом. Да и сами немцы до недавних пор считали проявление нацизма, даже символику фашистскую, недопустимым.

Они и сейчас так считают формально, но прекрасно знают, под какими знаменами и с какой символикой выступают Вооруженные силы Украины.

Поэтому мы можем сделать просто срез времени, остановить мгновение и сказать, что на сегодняшний день украинцы в это верят, но вынужденно, в условиях безнадеги и нацисткой диктатуры.