02 мая 2023, 16:59
Венгрия сыта гостями. Украинцам предложили по-хорошему вернуться домой
Украинский политик Олейник: Европа поматросила украинцев и теперь выдавливает домой
Жители венгерской деревни пожаловались мэру, что гастарбайтеры с Украины изнасиловали двух женщин и не дают прохода остальным местным жительницам. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию и арестовать преступников, мэр приехал к выходцам из соседней страны, накричал и потребовал убираться домой. Если другой реакции властей не последует и украинцы не съедут, люди могут взять правосудие в свои руки.
Украинцев попросили из Венгрии
Венгерские власти попытались приструнить украинских гастарбайтеров. Мэр деревни Керепеш Ласло Дьюрича вместе с полицейскими прибыл к дому, где жили рабочие с Украины и потребовал, чтобы те отправлялись домой «воевать с чеченцами».
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Поводом стали жалобы местных жителей. По словам сельчан, украинцы постоянно преследуют женщин и уже изнасиловали двух девушек. Одной было 16 лет, второй — 22.
Дьюрича заявил, что полиция должна действовать решительнее и защищать жителей Керепеша. Подробный видеоотчет о своем походе, а также обращение к строю правоохранителей глава поселения выложил в соцсетях. Однако ни одного из подозреваемых в насилии пока не арестовали. Также неясно, уехал ли из деревни хоть один гастарбайтер.
Непорядочные боги
Украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», что Закарпатская область на западе Украины пользуется серьезной поддержкой со стороны правительства Венгрии — и финансовой, и моральной. Местные жители постоянно выступали против притеснения венгерского языка и культуры.
После начала СВО в Венгрию стали приезжать беженцы, напомнил Олейник. Переселенцы отнюдь не всегда вели себя толерантно. Впрочем, не лучше они себя показали и в других странах Европы.
Между тем в Закарпатье и Прикарпатье прибывали не только обычные украинцы, но и националисты — на отдых.
Экс-советник Аристович говорил, что в Европе украинцев встречают как богов, которые спустились с неба. Но этим богам бы стоило вести себя порядочно, в соответствии хотя бы с законами Украины.
Владимир Олейник
Европа выдавливает украинцев
Громкие преступления, особенно когда речь идет о насилии, нуждаются в противодействии, подчеркнул Олейник. Причем не председателя поселкового совета или сельского старосты — нужна адекватная реакция со стороны центральных органов власти.
«Власть мэра города или села ограничена: он не имеет возможности применить силу, дать команду полиции, прокуратуре, судам — они не в его подчинении. Дьюрича просто высказал точку зрения общественности», — пояснил политик.
По его мнению, отсутствие резкой реакции на поведение украинских гастарбайтеров приведет к тому, что люди возьмутся за оружие — такое уже бывало в истории. Местные жители начнут сами выгонять обнаглевших «гостей».
Властям Венгрии нечего опасаться каких-то репрессий за попытки призвать украинцев к ответу, заметил Олейник. Едва ли президент Украины Владимир Зеленский отважится читать мораль, но даже если и так, вряд ли к нему кто-то прислушается.
«Зато будет реакция местных жителей, если местная и центральная власти не примут соответствующее решение. Венгры не склонны к заигрыванию, а значит, будут приняты какие-то меры — это может быть и депортация, и наказание за уголовные преступления», — предположил политик.
По его словам, в Европе наметилась тенденция по выдавливанию украинцев со своих территорий. Их вежливо теснят из Германии, Великобритании, даже Польши: поматросили и хватит — домой.
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