Мир 02 мая 2023, 16:59 Венгрия сыта гостями. Украинцам предложили по-хорошему вернуться домой Украинский политик Олейник: Европа поматросила украинцев и теперь выдавливает домой Freepik

Читать 360tv в

Жители венгерской деревни пожаловались мэру, что гастарбайтеры с Украины изнасиловали двух женщин и не дают прохода остальным местным жительницам. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию и арестовать преступников, мэр приехал к выходцам из соседней страны, накричал и потребовал убираться домой. Если другой реакции властей не последует и украинцы не съедут, люди могут взять правосудие в свои руки.

Украинцев попросили из Венгрии

Венгерские власти попытались приструнить украинских гастарбайтеров. Мэр деревни Керепеш Ласло Дьюрича вместе с полицейскими прибыл к дому, где жили рабочие с Украины и потребовал, чтобы те отправлялись домой «воевать с чеченцами».

Реклама

Поводом стали жалобы местных жителей. По словам сельчан, украинцы постоянно преследуют женщин и уже изнасиловали двух девушек. Одной было 16 лет, второй — 22.

Дьюрича заявил, что полиция должна действовать решительнее и защищать жителей Керепеша. Подробный видеоотчет о своем походе, а также обращение к строю правоохранителей глава поселения выложил в соцсетях. Однако ни одного из подозреваемых в насилии пока не арестовали. Также неясно, уехал ли из деревни хоть один гастарбайтер.

Мэр деревни Керепеш Ласло Дьюрича в сопровождении полицейских, 2023 год / Соцсети

Непорядочные боги

Украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», что Закарпатская область на западе Украины пользуется серьезной поддержкой со стороны правительства Венгрии — и финансовой, и моральной. Местные жители постоянно выступали против притеснения венгерского языка и культуры.

После начала СВО в Венгрию стали приезжать беженцы, напомнил Олейник. Переселенцы отнюдь не всегда вели себя толерантно. Впрочем, не лучше они себя показали и в других странах Европы.

Unsplash

Между тем в Закарпатье и Прикарпатье прибывали не только обычные украинцы, но и националисты — на отдых.

Экс-советник Аристович говорил, что в Европе украинцев встречают как богов, которые спустились с неба. Но этим богам бы стоило вести себя порядочно, в соответствии хотя бы с законами Украины. Владимир Олейник

Европа выдавливает украинцев

Громкие преступления, особенно когда речь идет о насилии, нуждаются в противодействии, подчеркнул Олейник. Причем не председателя поселкового совета или сельского старосты — нужна адекватная реакция со стороны центральных органов власти.

«Власть мэра города или села ограничена: он не имеет возможности применить силу, дать команду полиции, прокуратуре, судам — они не в его подчинении. Дьюрича просто высказал точку зрения общественности», — пояснил политик.

По его мнению, отсутствие резкой реакции на поведение украинских гастарбайтеров приведет к тому, что люди возьмутся за оружие — такое уже бывало в истории. Местные жители начнут сами выгонять обнаглевших «гостей».

Полицейские и мэр деревни Керепеш Ласло Дьюрича задержали украинцев, которые портили полы и стены в переходе, 2023 год / Соцсети

Властям Венгрии нечего опасаться каких-то репрессий за попытки призвать украинцев к ответу, заметил Олейник. Едва ли президент Украины Владимир Зеленский отважится читать мораль, но даже если и так, вряд ли к нему кто-то прислушается.

«Зато будет реакция местных жителей, если местная и центральная власти не примут соответствующее решение. Венгры не склонны к заигрыванию, а значит, будут приняты какие-то меры — это может быть и депортация, и наказание за уголовные преступления», — предположил политик.

По его словам, в Европе наметилась тенденция по выдавливанию украинцев со своих территорий. Их вежливо теснят из Германии, Великобритании, даже Польши: поматросили и хватит — домой.