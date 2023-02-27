Эксклюзив 27 февраля 2023, 17:08 Венгрия призвала расследовать теракт на «Северных потоках». Но ее голос не услышат Политолог Светов объяснил интерес Венгрии к расследованию терактов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» преднамеренным террористическим актом. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование». Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» объяснил требования Венгрии ее внутренними интересами, ведь добиться реального разбирательства не удастся.

Далее — прямая речь.

Собственные интересы

Венгрия не имеет выхода к морю, а поставки сжиженного природного газа проходят через морские порты, где сырье снова превращают в газ и доставляют по трубопроводам. Для Будапешта важно обеспечение энергоносителем по газопроводам, российским в том числе.

Взрывы на «Северных потоках» стали очень большой проблемой для венгров. Власти рассчитывали, что через них в Европу пойдет недорогой российский газ, который позволит сохранить полную обеспеченность. Поэтому страна заинтересована, чтобы рано или поздно поставки российского газа в ЕС возобновились.

Сейчас Венгрия получает наш газ по другим источникам. Для нее сделали исключения из санкций. Но ситуация в будущем может измениться.

Поэтому, несмотря на общую европейско-атлантическую дисциплину, Венгрия относится к взрывам на газопроводах по-другому. И власти настаивают на расследовании этих терактов. Но не думаю, что их голос услышат.

Участие США

Американцы заняли жесткую позицию по теме своей причастности к диверсиям на «Северных потоках». Они заявляют, что все это выдумка и ничего подобного не было.

Думаю, подтверждения их участия не стоит ожидать ранее, чем президент США Джо Байден уйдет в отставку. Сейчас его администрация делает все возможное, чтобы на этот счет не было никаких утечек.

ООН не сыграет никакой роли. Неслучайно президент России Владимир Путин говорил недавно, что мы относимся с уважением к этой организации, но поддерживаем структурные преобразования.

Генеральный секретарь ООН или его заместитель заявляют, что у них нет механизмов для расследований. При этом организация влезает во всякие мутные истории вроде «белых касок» в Сирии, которые выдумали химические атаки со стороны Башара Асада, или обвиняет Россию в проблемах на Запорожской атомной электростанции.

Но когда речь заходит о расследованиях, которые могут задеть интересы Соединенных Штатов, ООН сразу говорит, что это не в ее силах.