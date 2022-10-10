Украина не верит в аннексию Закарпатья: Венгрии это только на руку | 360°

Мир 10 октября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Венгрия хочет вернуть Закарпатье. Но Украина не хочет верить в притязания соседей Политолог Бредихин заявил, что венгры не отступят от своих территориальных претензий

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Украинские чиновники уверены, что у Венгрии нет желания вернуть Закарпатье. Однако на деле соседняя страна давно посматривает на свои бывшие земли, которыми владела намного дольше, чем Украина. Тем более, что политика ущемления национальных меньшинств, продвигаемая Киевом, задела венгров за живое.

Украина не верит в притязания Венгрии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал пустой пропагандой сообщения, Венгрия намерена вернуть Закарпатье. По его словам, негативные последствия такого захвата окажутся намного больше, чем выгода от приобретения территорий.

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Подоляк отметил, что отношения между Украиной и Венгрией стали прохладнее после закона об образовании 2017 года, который сократил возможности обучения на языках национальных меньшинств.

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Так пытались свести на нет русский язык среди украинцев, но в итоге пострадали карпатские венгры, словаки и румыны, а с ними и западноукраинские поляки. При этом еще летом министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова в случае необходимости силой оружия защищать 150 тысяч венгров, живущих в Закарпатье, сообщили «Известия».

Закарпатье. Фото freepik.com

Закарпатье — переходящая земля славян

Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры Государственной политики МГУ Вардан Багдасарян рассказал «360», что Закарпатье можно назвать цивилизационным фронтиром — границей цивилизации и не освоенными землями.

«Эта территория — западная часть расселения восточных славян. С другой стороны, на эти земли в значительной части истории претендовало венгерское государство. В средние века славянские поселения испытывали влияние Богемии, великой Болгарии и Венгерского государства», — рассказал историк.

Он уточнил, что все они обозначали свои претензии на эту территорию. Разделение произошло при галицких князьях, сделавших Закарпатье частью Галицкой Руси. Так образовались два вектора — венгерский и древнерусский.

«Позднее, уже после монгольского завоевания, Закарпатье стало частью Венгерского королевства, а позже — Австро-Венгрии и стало славянской окраиной. Однако империя прекратила свое существование в 1918 году», — напомнил Багдасарян.

Он добавил, что в 1919 году закарпатцы попали в состав Чехословакии, где и находились между двумя мировыми войнами. Но перед Второй мировой войной Германия потребовала пересмотр границ. Так Закарпатская Украина стала вообще независимым государством. Ненадолго.

«Тут же Венгрия, которая находилась в союзе из Германии, оккупировала Закарпатье. Закончили эту дележку советские войска в конце войны, выбив венгров. Так Закарпатье вошло в состав УССР, а после распада Советского Союза в 1991 году — Украины», — сказал Багдасарян.

Закарпатье. Фото freepik.com

Венгры не откажутся от претензий

Кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин отметил, что интерес Венгрии к Закарпатью возник не сегодня и не вчера.

«Уже более 30 лет Венгрия ведет не только активную, белую и серую и черную торговлю с закарпатским регионом Украины, но и щедро раздает свои паспорта как этническим венграм, так и тем, кого они считают своим народом — то есть русинам», — рассказал Бредихин.

По его словам, у венгров большие планы на закарпатский регион. Его жители уже участвуют во внутренних выборах, которые проходят Венгрии: выбирают президента, парламент и максимально включены в венгерскую государственную систему.

«Поэтому, учитывая последние законы, которые вводились Украиной об ущемлении национальных меньшинств, венгры готовы вернуть свои регионы, некогда являвшиеся частью их страны, в том числе Закарпатье», — пояснил политолог.

Он добавил, что украинцы просчитались, они глубоко ошибаются: венгры не отступят от своих территориальных претензий. Уже сейчас можно ожидать посылы от их политиков, что пора Закарпатью вернуться в родную гавань. А вот видеть Украину и в НАТО, и ЕС Венгрия особо не хочет.

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