29 апреля 2023, 20:10
Велосипед с квадратными колесами. Украина увидела подвох в нормальной жизни
«Голос Мордора»: украинский народ предпочел «ездить» на велосипеде с квадратными колесами
Украинский инженер Сергей Гордеев создал работающий, но не очень быстрый велосипед с квадратными колесами. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» сравнил так называемое изобретение с происходящими на Украине событиями, начало которым дал 1991 год.
Далее — его прямая речь.
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Странное изобретение
Попалась тут новость от Bild о том, что некий украинский инженер и блогер Сергей Гордеев изобрел велосипед с… квадратными колесами.
На самом деле его изобретение вообще без колес. Квадратные «колеса» представляют собой рамы, по которым движутся специальные гусеницы, которые ездок приводит в движение с помощью педалей.
В новости сразу говорится: для того чтобы двигать такую систему, приходится прикладывать очень большие усилия, и конструкция не выдерживает никакой конкуренции с обычным велосипедом. Так что, да, выражение «велосипед с квадратными колесами» тут подходит идеально.
Вся Украина в седле
И вот подумалось мне, что та страна, которую создавали на Украине начиная с 1991 года, — точно такой же велосипед с квадратными колесами. Вроде бы и может ездить, но как-то плохонько, медленно, а ездок будет невероятно потеть и очень уставать.
И главная проблема в том, что этот ездок — весь народ Украины. А вот тем, кто этот велосипед придумал, живется, в общем-то неплохо. У них средства передвижения с колесами круглыми, да и с моторами, сами они педали точно не крутят и не потеют.
И когда уродливая машина, которая еле-еле ездит, начнет разваливаться, они этого даже и не заметят, оказавшись в далеких и благополучных местах. Причем с карманами, полными денег.
Нет, убежать, конечно, смогут не все, но кто-то точно убежит.
Круглые колеса оскорбили Украину
А почему же в 1991 году никто не выбрал в качестве решения колеса обычные, круглые? Да потому, что тогда получилась бы нормальная страна, населению которой не надо было бы промывать мозги ложью, выдумывать несуществующую историю и целую идеологию, почему на квадратных колесах ездить гораздо лучше, чем на круглых. И почему москали такие дурни, что до сих пор не додумались до квадратных колес.
Да и вообще, круглые колеса исторически оскорбляют украинскую нацию, лишают ее идентичности, а вот квадратные, как бы это тяжело и уродливо ни было, — это самое оно, посконно украинское.
И ведь кажется, пересядь человек с квадратных колес на круглые, то сразу ощутит свободу, радость движения и счастье — но нет.
Когда опытный пользователь квадратных колес, коим является свидомый украинец, пересаживается на обычные, он сразу начинает чувствовать какой-то подвох: кляты москали снова что-то придумали, чтобы его, великого украинца, как-то поэксплуатировать и унизить.
Радует только то, что на квадратных колесах вечно ездить никто не сможет. Даже самый тупой поймет, что тут что-то не так, глядя на то, как лихо мимо проносятся велосипеды с колесами круглыми.
Хотя… Может быть, я излишне оптимистичен. И адепты секты квадратных колес будут верны ей до смерти.
Украина
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