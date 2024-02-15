Эксклюзив 15 февраля 2024, 00:02 Ядовитые объятия Польши задушат Украину. Вековая ненависть никуда не делась Блогер «Голос Мордора»: вековая ненависть Польши к Украине никуда не исчезла Фото: офис президента Украины

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Отношения Украины и Польши с каждым днем все интереснее. С одной стороны, поляки готовы заключить соседей в крепкие объятия; с другой — копят вековой давности ненависть. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» заметил, что в итоге надеяться на поддержку украинцам попросту глупо.

С каждым днем «крепчает» польско-украинская дружба. Надо признать, что она всегда была на высоте, но в последнее время расцвела особенно пышным цветом.

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Пока пан Зеленский взасос лобызал в губы пана Дуду, у поляков накапливался негатив в отношении Украины. Накапливался стремительно, и одновременно бродили старые дрожжи, обещая придать этому чудесному напитку особенно пикантный вкус.

Да, поляки принимали украинских беженцев. Вовсе не от доброты душевной. Поначалу это было из природной ненависти к России.

Затем ясновельможные паны смекнули, что украинцев можно определить на различные низкооплачиваемые работы, на которые самим полякам идти не очень хочется. К тому же, и из самой Польши валом едут заробитчане в более богатые страны Европы, истощая трудовой ресурс страны.

Но вековая ненависть все равно начала брать верх, да еще проблемы в сельском хозяйстве из-за того, что в Польшу хлынула дешевая украинская продукция, лупя оглоблями по доходам местных крестьян. А они — ребята простые и решили с этим бороться по-своему. Кстати, власти Польши против этой борьбы не особенно возражали.

Дальше вы знаете. Блокировки границы, протесты и наконец — конфискация украинского зерна и вываливание его прямо на шоссе.

От этих действий украинские политики и чиновники пришли в самую настоящую ярость и обвинили фермеров в том, что они «пророссийские». Кроме того, было много оскорблений, которые точно задели польских панов, традиционно считающих украинцев своим безмолвным быдлом.

И польские политики начали отвечать. Тут можно отметить, что оскорблять у них получается даже лучше, чем у украинцев. Все-таки, европейская культура — это вам не хухры-мухры.

Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельски заявил, что мэр Львова [Андрей] Садовый часто говорит на «бандеровском языке» и предложил ему выпить стакан воды — видимо, с ядом.

К слову, в Польше вроде бы расследуют инцидент с украинским зерном, но все понимают, что это ни к чему не приведет. А сама страна на уровне Евросоюза требует закрыть свободную торговлю с Украиной, тем самым выражая одобрение действиям своих фермеров.

И странно думать, что в Польше сейчас хоть кто-то заступится за Украину, потому что на носу выборы президента и кандидаты точно будут соревноваться, кто из них хуже к Украине относится.

Что, впрочем, не помешает при случае снова заключить в горячие объятия пана Зеленского.