Эксклюзив 20 марта 2023, 13:43 «Вашингтон приходит в бешенство». Идею создать альянс против России и Китая назвали проамериканской Политолог Мезюхо: идея Канады создать альянс против России и Китая не будет успешной РИА «Новости»

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Инициатива Канады по созданию международного альянса для борьбы с Россией и Китаем вряд ли будет успешной, рассказал «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его словам, на самом деле эту идею продвигают власти США.

Ранее источники японского агентства Kyodo сообщили, что власти Канады предложили создать организацию для борьбы с Россией и КНР. В такой альянс, помимо инициаторов, могут войти США, Япония и Южная Корея.

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Несамостоятельная страна

Канада сегодня не в состоянии выдвигать самостоятельные инициативы — это партнер США, который периодически озвучивает то, что хотят слышать американские власти, уточнил эксперт. Он добавил, что говорить об альянсе против России и КНР сейчас не стоит, потому что фактически он уже существует.

«В своей внешней политике Соединенные Штаты Америки руководствуются тем, что Китай и Российская Федерация являются их внешнеполитическими соперниками, если даже не врагами», — подчеркнул Иван Мезюхо.

Американский вызов

По словам политолога, США не устраивает тот факт, что Россия возглавила глобальное антиколониальное движение. Начало спецоперации он назвал вызовом гегемонии Штатов.

«Кроме того, Вашингтон приходит в бешенство от того, то КНР скоро станет экономикой № 1, подвинув экономику Соединенных Штатов на второе место. Дружба или хотя бы партнерские отношения между Россией и Китаем, которые установились в последнее время, совершенно не соответствуют интересам Соединенных Штатов Америки», — добавил собеседник «360».

Мезюхо рассказал, что предложение Канады можно расценивать как очередную попытку изолировать великие державы.

«Вряд ли эта очередная попытка будет успешной, потому что и Россия, и Китай сегодня стоят на позициях многополярного мира. Соответственно, не на словах, а на деле отстаивают свои убеждения. Вообще я бы рассматривал инициативу Канады в контексте предстоящего визита Си Цзиньпина в Москву», — резюмировал политолог.

Днем 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным китайский лидер обсудит ситуацию на Украине.