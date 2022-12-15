Мир 15 декабря 2022, 21:37 Вандализм и избитые дети. Почему вопрос русофобии требует пристального рассмотрения на законодательном уровне Правозащитник Ионов: градус русофобии в мире на сегодня все еще высокий РИА «Новости»

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За русофобию нужно ввести законодательную ответственность. Речь может идти и об уголовном наказании. Такую идею выдвинул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Специалисты уверены: градус ненависти к русским на Западе действительно велик. От нее страдают как памятники советским воинам, так и отдельные люди, в том числе дети. Однако законодательно все не так просто.

Уголовная ответственность за русофобию

Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ. Об этом председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

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«В Комитете по международным делам обсудили сегодня архиважный вопрос — поддержку россиян, попавших в беду за рубежом. С нами были Виктор Бут, Кирилл Вышинский и, разумеется, Мария Бутина, которые не нуждаются в отдельном представлении. Наметили конкретные шаги. <…> Россия своих не бросает. Будем бороться за каждого!» — подчеркнул он.

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Законодательство и русофобия

Заместитель председателя Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Борис Чернышов в разговоре с «360» назвал инициативу Слуцкого абсолютно верной. По его словам, сегодня русофобия на Западе превратилась в эпидемию.

«Это мера крайне актуальна сегодня. <…> Борьба с русофобией должна быть политикой государства», — подчеркнул Чернышов.

Правозащитник Александр Ионов также отметил, что градус русофобии в мире велик — как на Западе, так и среди определенных общественных и политических групп внутри России. Особенно это касается тех, кто активно взаимодействует с западными странами, с которыми у Москвы есть на данный момент конфликт.

«Если говорить с точки зрения закона, то, безусловно, это достаточно серьезный, трудоемкий в части определения, что есть русофобия, нет ли пересечений с экстремизмом, оскорблением чиновников, резидентов. Существуют административные и уголовные ответственности за конкретно эти правонарушения. Соответственно, вопрос русофобии… Это слишком объемный термин, который может включать в себя абсолютно разные компиляции тех или иных высказываний, соображений, мнений», — пояснил он.

Он напомнил, что, если говорить о ненависти к россиянам, то это статья о разжигании межнациональной розни. Если говорить о ненависти к президенту, то это оскорбление. Если речь идет о русофобии в отношении армии России, то это статья о фейках.

«Нужно подумать о том, что мы называем русофобией, потому что уже есть ряд нормативных правовых актов, которые обеспечивают должное соблюдение не только эстетических вопросов, но и вопросов, касающихся политической позиции», — подчеркнул Ионов.

Беспрецедентный уровень русофобии

В начале марта МИД России заявил о беспрецедентном уровне русофобии в целом ряде стран. Это произошло на фоне проведения спецоперации на Украине. В ведомстве подчеркнули, что все случаи фиксируют, а виновных привлекут к ответственности.

«Обращаем пристальное внимание на беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения специальной военной операции на Украине. <…> Предупреждаем, что все подобные инциденты тщательно фиксируются. Соответствующие материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, виновные — привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что дискриминации подвергаются российские студенты, спортсмены, деятели культуры, искусства. Все это вылилось в агрессивные акции, носящие массовый характер. Как указали в министерстве, раскручивают эту кампанию «при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств».

Примеры русофобии за рубежом

Первым проявлением русофобии сразу после начала спецоперации стал вандализм. Больше всего случаев оказалось в Восточной Европе. В Латвии облили краской памятник солдатам Красной армии, которые освобождали Ригу от немецких войск. В Словакии цветами украинского национального флага измазали мемориальный комплекс, где захоронены тысячи советских солдат. В Польше Институт национальной памяти решил ликвидировать оставшиеся в стране советские мемориалы.

Однако вандализмом дело не ограничилось. В Канаде владеющие продуктовой сетью выходцы из России на раз получали угрозы. Руководитель американской текстильной компании запретил русскому менеджеру общаться с клиентами. На Аляске работодатель узнавал, можно ли уволить эмигранта из России из-за того, что он поддерживает Москву.

Жительница нидерландского города Рейсвейка и вовсе призналась, что была вынуждена перейти на язык жестов, чтобы не вызывать подозрений и защитить свою жизнь. При этом от русофобии страдают не только взрослые, но и дети. Дело дошло до того, что в Нидерландах шестилетнего ребенка избили с криками: «За Украину!»

Снижение уровня русофобии

Руководитель проекта по оказанию помощи россиянам за рубежом Russians Анна Лапенко рассказала Lenta.ru, что обычно россияне сталкиваются с проявлением русофобии в Европе, Америке и Канаде. Однако в последнее время уровень русофобии значительно снизился.

«Но единичные случаи все же встречаются. Например, не дают арендовать машину, видя российские документы, не продают товар или не обслуживают в кафе», — подчеркнула Лапенко.

По ее словам, агрессивно настроенные люди могут спровоцировать неприятный случай, где угодно. При этом многие пострадавшие опасаются идти в полицию, так как боятся проблем при выезде из страны.

Посол в Берлине Сергей Нечаев также отметил, что случаи русофобии в Германии сходят на нет

«Сейчас мы фиксируем значительно меньше подобного рода обращений. Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и то, что политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции», — подчеркнул посол в эфире телеканала «Россия 24».