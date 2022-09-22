В США ищут эксперта по санкциям. Но им это не поможет | 360°

Мир 22 сентября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber В США ищут палача российской экономики. Но вместо профильного образования требуют доступ к данным с грифом «секретно» Политолог Ордуханян: санкционные эксперты не помогут США задушить российскую экономику РИА «Новости»

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В США ищут специалиста по санкциям, который будет консультировать конгресс по теме обратного эффекта принимаемых мер. Однако требования к кандидату вызывают вопросы: человек без профильного образования, но с доступом к секретным материалам вряд ли поможет Штатам задушить российскую экономику. А других мер воздействия у них просто нет.

Санкционный советник

Казначейство США объявило, что ищет «главного экономиста по санкциям», чтобы консультировать ведомство в вопросах влияния принимаемых мер на финансовую политику и рынки, обменные курсы, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, госдолг и другие смежные области. Об этом сообщил Bloomberg. Успешный кандидат возглавит новый отдел экономического анализа санкций, куда уже ищут двух штатных экономистов.

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Главное требование к будущему «санкционному гуру» — допуск к работе с документами под грифом «совершенно секретно». По информации Bloomberg, соискателю даже необязательно иметь экономическое образование — достаточно степени бакалавра по любой специальности. При этом от кандидата также ждут «опыт работы на рынках и способность перевести язык частного сектора на язык правительства».

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По словам политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, доступ к секретным документам есть у сотрудников ЦРУ и других силовых ведомств. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер добавил, что к таким могут относиться Агентство национальной безопасности США, Федеральное бюро расследований, правительство и Минобороны.

Однако специалисты с допуском далеко не всегда могут разобраться в экономических последствиях санкций.

Не проблема найти такого человека, проблема в том, что такой человек всегда имеет ограниченную эффективность, это только в шпионских романах он все знает Владимир Брутер.

По мнению Ордуханяна, новая позиция в казначействе имеет исключительно политический характер, поэтому экономическое или финансовое образование не служит критерием отбора.

«Когда берут на должность палача, не нужен снайпер, который выбивает 10 из 10. То же самое с этими людьми: там не нужен человек, который разбирается в экономике, нужен тот, кто угробит нашу экономику. Критерий другой, там политическая цель», — подчеркнул он.

Зачем США эксперт по санкциям?

По информации Bloomberg, новое подразделение в казначействе, для которого ищут эксперта по санкциям, появилось в прошлом году в результате обзора итогов введенных против России и других стран мер. Исследование показало, что с 2001 года Штаты увеличили число санкций на 933%, однако нужных результатов, по мнению политологов, руководство страны так и не достигло.

«Если эти санкции не сработали с Кубой и Ираном, что говорить о России? Они просто используют это с точки зрения пиара, с точки зрения имиджевых характеристик в политике и бизнесе», — сказал Ордуханян.

Такой эксперт понадобился Вашингтону из-за того, что политики, занимавшиеся разработкой санкций, не понимали, что именно они делают и как их идеи будут работать в реальности, считает собеседник «360».

Это эксперт-консультант, который будет безмозглым политикам говорить, что и как делать, поскольку риторика, которая была до этого, просто смешна: они вводили пакеты санкций, но до конца не понимали, что они не работают Рафаэль Ордуханян.

Владимир Брутер добавил, что, несмотря на постоянное усиление санкций против России, Ирана, Северной Кореи и других, такие государства продолжают развиваться и твердо стоять на ногах. Значит, предпринимаемые американцами действия имеют ограниченные целесообразность и область применения. Однако в арсенале Штатов нет других рычагов давления.

«Говорить о том, что у них есть другие, достаточно эффективные методы, нельзя — это бросается в глаза. Но они не могут не применять ничего, иначе весь мир подумает, что Соединенные Штаты сдулись и на них можно не обращать внимания», — подытожил он.

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