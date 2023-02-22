Мир 22 февраля 2023, 23:28 Западные унитазы под запретом. Выдумывающий санкции Евросоюз смешит Россию и весь мир «Голос Мордора»: Европа тщетно выдумывает санкции, но только смешит Россию РИА «Новости»

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Евросоюз в поту и муках рожает новый пакет санкций против России. Придумать, против чего можно вести санкции, уже очень сложно, но несгибаемые комиссары из Еврокомиссии не сдаются, а страны — американские подстилки, у которых самих нет никаких экономик, вбрасывают идеи — одна безумнее другой, от которой у деловых кругов старой Европы волосы встают дыбом. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Санкции против ядерной отрасли РФ сделают Европу радиоактивной свалкой

Например, страны Прибалтики и Польши предлагают ввести санкции против российской ядерной отрасли. Им-то с этого ничего, там уже и так массово переходят на отопление древесными паллетами, дровами, а кое-где и кизяком, но вот от ядерной промышленности России очень сильно зависит экономика Европы западной. И если ввести против нее санкции, потери могут быть не только экономическими, но и экологическими.

Дело в том, что Россия — одна из немногих в мире стран, которая может перерабатывать отработанное топливо из ядерных реакторов. По сути дела, подобной технологии нет нигде, и длительное время отработанное топливо из Франции и Германии доставлялось в Россию. А в случае введения санкций придется думать, что с ним делать. Штука опасная, чтобы хранить просто так, но могут догадаться отвозить куда-нибудь в Африку. Там и так уже из пары стран сделали свалку, а если эта свалка будет радиоактивной — ничего страшного.

Западные унитазы будут под запретом?

Доходит в обсуждении нового пакета санкций и до абсолютного абсурда. Например — запрет на ввоз в Россию западной сантехники, раковин и унитазов. И это при том, что все западные СМИ совсем недавно писали, что мало кто из русских видел унитаз и про то, как эти унитазы русские воруют на Украине.

Еще одна очень смешная штука — возможный запрет на ввоз в Россию холодильников и микроволновых печей. Потому что…. (барабанная дробь) это продукция двойного назначения! Мол, эти русские выковыривают из холодильников и микроволновок чипы и вставляют их в свои ракеты, всякие там «Калибры» и «Искандеры», а потом «бомбят ими Украину». Разумеется, стараясь не задеть места скопления унитазов. Это еще Урсула Фон Дер Ляйен рассказала, что русские ракеты летают на чипах из микроволновок, а она знает, что говорит. Она же гинеколог.

Европа рубит сук, на котором сидит, а Китаю с Южной Кореей это на руку

Я вот представил, как обрадуются корейцы с китайцами. Евросоюз своими ручками уберет с российского рынка всякие там «Индезиты» с «Электролюксами» и «Аристонами», откроет неограниченный доступ для различных «Самсунгов». А европейские производители снова потеряют значительную часть прибыли.

Но им не впервой, и создается такое впечатление, что им это даже нравится. По крайней мере, если послушать какого-нибудь Хабека или Бербок, то впечатление складывается именно такое.