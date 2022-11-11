Мир 11 ноября 2022, 17:23 В Киеве не будут преподавать русский язык. Но после спецоперации это решение придется отменить Политолог Бредихин: русский язык может стать официальным в ЕС РИА «Новости»

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Русский язык исключат из учебных программ в школах и детских садах украинской столицы ради «национальной безопасности». Однако опрошенные «360» эксперты уверены, что это не помешает местным жителям говорить по-русски. Ведь еще в 2010 году украинский в Киеве не был популярен. Более того, возможно, русский вскоре может стать официальным языком в Европе.

Исключение русского языка

Депутаты Киевского городского совета постановили убрать русский язык из учебных программ заведений дошкольного и общего среднего образования в столице Украины.

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«Проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык», — заявил депутат, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

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По его словам, из-за российской спецоперации изучать русский язык и обучать на нем детей неправильно. Депутат назвал это «вопросом национальной безопасности» и способом избежать эскалации напряжения в обществе.

Это не первые подобные заявления на тему русского языка. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что русский в стране должен «полностью исчезнуть».

РИА «Новости»

От решения Украины пострадают русские

Киев не сможет отказаться от русского языка. Об этом «360» рассказал директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. Язык — основа идентичности, которая составляет суть человека — то, как он сам себя идентифицирует и к какой коллективной общности причисляет.

«В данном случае язык выступает фактором причисления себя к такой идентичности, как русский народ. <…> Вытекающее отсюда свойство — культура, которая основана на языке. Культура, если говорить о русских, основана на православии. Это культурно-цивилизационная матрица русских. Русская идентичность складывалась тысячи лет, с момента крещения Руси. Тогда и началось формирование русского народа, трехсоставного», — пояснил Коровин.

Речь идет о Белой, Красной и Черной Руси. Именно на пространстве Красной, или Червонной, Руси находится политический проект «Украина», напомнил политолог.

Русская идентичность — результат тысячелетнего складывания этого всего цивилизационного пространства. И отменить его каким-то указом, законом или запретом просто невозможно, исключено. Это просто абсурд Валерий Коровин.

От решения Киева в очередной раз пострадают русские люди, которые там живут, уверен собеседник «360». А те, кто мог бы поднять бунт, уже присоединились к союзным силам.

«Тут вряд ли можно рассчитывать на какое-то массовое восстание. Скорее всего, люди будут замыкаться в себе, продолжать разъезжаться, кого-то это подстегнет дополнительно к тому, чтобы вступить в ряды армии освобождения пространства Малой Руси. Остальные будут просто плакать, страдать, подавлять свою идентичность, пытаться встроиться в украинский проект — со всеми вытекающими для их психики», — подчеркнул Коровин.

Участники акции против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины, 2020 год

Распад русского этноса

Достаточно одного поколения, чтобы все русскоязычные жители Украины перешли на украинский язык. В этом уверен общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов.

«Думаю, через какое-то время после запрета русского языка Украина перестанет быть русскоговорящей. <…> Если судить по тем регионам, в которых я был, <…> могу сказать, что достаточно всего восьми лет радикальной украинизации, <…> чтобы значительная часть русскоговорящих начала переходить на украинский язык. Из молодых людей, которые выросли в русскоговорящих семьях, воспитали украинских патриотов», — рассказал он «360».

Происходит процесс распада русского этноса, русская идентичность стала нести в себе некую проблематику, добавил Живов. Он уточнил, что этот процесс продолжается последние 30 лет — начиная с 1991 года. Сейчас же подобные явления стали просто ярко выраженными.

РИА «Новости»

Русский как официальный язык ЕС

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал о своей первой поездке в Киев в 2010 году. Тогда он попытался спросить у местных жителей на украинском языке, как пройти в кино.

«Меня никто не понимал. Люди говорили только по-русски. Соответственно, прошло четыре года — произошли изменения. Население Киева вдруг перешло с русского на украинский. После Евромайдана началась активная поддержка замещения населения. Именно из западных областей стали активно привлекать студентов, рабочих. И они как раз начали формировать ту небольшую струю, которая заговорила на украинском на улицах Киева», — подчеркнул Бредихин.

РИА «Новости»

Он уверен, что после решения украинских властей русский язык не забудут. На нем продолжат разговаривать — дома. Более того, нужно учитывать устремления киевского режима в ЕС. Ведь после завершения конфликта на Украине, заметил политолог, русский может стать официальным языком в Европе, там живут более семи миллионов русскоязычных.

«Таким образом, украинские власти запрещают тот язык, который служит языком общения для стран Европы. Само собой, им это все придется отменить», — подытожил собеседник «360».