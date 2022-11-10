Эксклюзив 10 ноября 2022, 18:59 «Блеф и попытка напомнить о себе». В ЕС призвали к более быстрой переброске вооружений на восток Политолог Змиев: перевод транспортной инфраструктуры ЕС — очередной блеф Борреля Bundeswehr

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что европейскую автомобильную и железнодорожную инфраструктуру нужно переоборудовать для ускоренных перевозок военной техники на восток. Для быстрого развертывания боевых сил он предложил привлечь Балканы, Молдавию и Украину. Однако политолог и экономист Евгений Змиев в разговоре с «360» назвал подобные заявления очередным блефом и попыткой продемонстрировать бурную деятельность.

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Далее — прямая речь.

Активизация экономического кризиса

Надо понять цель этого мероприятия. Если задача «всю технику ЕС и НАТО перебросить к восточным границам Европы и западным российским», то, естественно, это невозможно ни технически, ни экономически. Количество подвижного состава, которое можно использовать в единицу времени, ограничено.

Мало того, мы знаем, что в Европе плотная железнодорожная сеть и достаточно много этой техники. Сконцентрировать ее в одних точках невозможно. Дороговизна таких планов тоже достаточно высокая с учетом того, что в Европе активизируется экономический кризис.

Люди требуют внимания к себе, своим бедам и проблемам, а не роста расходов на непонятные политические проекты руководителей НАТО.

Бесперспективное противостояние

Скорее, цель — применить блеф, что «мы работаем, мы сильны и все можем». По сути, цель такого мероприятия непонятна.

Противостояние НАТО с Россией бесперспективно, военные задачи тоже отсутствуют. Тут только напомнить о себе и обозначить, что Боррель на что-то влияет и может проводить политику.

Жозеп Боррель / РИА «Новости»

НАТО — другая сторона Евросоюза, военно-политическая. Главная особенность в том, что все хотелки альянса требуют финансирования от ЕС, а бюджетный ресурс ограниченный и нуждается в других приоритетах. Проходят выборы, и, соответственно, в той или иной стране может смениться та или иная партия.

Люди в этих государствах однозначно будут недовольны, ведь они не хотят быть разменной монетой в спорах политиков на высоком уровне. Они и так беднеют, а если станут участниками противостояния, потеряют деньги. Они понимают, что связь достаточно плотная и ее нужно активизировать, поскольку с помощью Европы они не разбогатеют.