Мир 23 ноября 2022, 19:38 Все могут короли. В Британии раскрыли тайну Карла III Принцесса Диана знала, что нынешний король Великобритании — гей Викимедиа

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Британского монарха обвинили в принадлежности к секс-меньшинствам и надеются таким образом сдвинуть с трона. Неудивительно, что использовали именно этот инфоповод: в Великобритании всегда было жесткое и нетерпимое отношение к гомосексуалам. И нынешняя показательная толерантность вряд ли поможет.

MI5 подставила короля

Короля Великобритании, Северной Ирландии и других королевств Содружества Карла III обвинили в гомосексуальности. По словам журналистов одного из местных таблоидов, Служба британской разведки MI5 передала парламенту соответствующее досье на монарха.

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Взрывоопасный документ, как утверждают СМИ, содержит подробное описание тайной жизни сына Елизаветы II: романы с однокашниками шотландской школы-интерната Гордонстаун, приятелями, высокородными аристократами и даже дворецкими.

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Некий чиновник признался, что двор потрясен деталями досье, описывающего скандальные связи на протяжении полувека. Возможно, компромат собрали для того, чтобы Карл III отрекся от престола в пользу своего сына принца Уильяма.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями

Слухи без доказательств

Постель нынешнего короля, коронация которого должна состояться в мае 2023 года, не раз становились поводом для обсуждений. Некий мужчина на условиях анонимности рассказал журналистам, что в молодости сын королевы якобы не мог найти подходящую жену, как требовала мать, поскольку предпочитал парней.

Однако для публики самым ярким подтверждением как минимум странных предпочтений Карла III (тогда еще принца Чарльза) был брак с Дианой Спенсер. Красавица-блондинка откровенно тяготила мужа, он не мог скрыть скуки, даже когда рядом находились репортеры.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Unsplash

Кристофер Андерсен в своей книге «Король: жизнь Карла III» приводит воспоминания королевского камердинера. Леди Ди упрекала мужа в том, что он «в одностороннем порядке прекратил их сексуальные отношения» после рождения принца Гарри в 1984 году.

По словам слуги, монарх в ответ саркастически заметил: «Возможно, я гей». Вскоре последовал развод. Причем Диана сказала сыновьям, что расходится с их отцом после его признания в изменах с другими мужчинами.

Позже она записала на пленку признания дворцового камердинера Джорджа Смита. Он свидетельствовал, что поймал будущего короля в «безошибочной сексуальной позе с королевским помощником — мужчиной».

Проверить эти слухи уже не удастся: Смит умер, а кассета таинственным образом исчезла после смерти Дианы в 1997 году. В кулуарах дворца утверждают, что компромат нашли и уничтожили по приказу Елизаветы II.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Англия против геев

В стране, которая учит ту же Россию толерантности, именно принадлежность к сексуальным меньшинствам используют для скандала. Казалось бы, да, он не популярный музыкант, как Фредди Меркьюри, но ведь это необязательное условие.

Дело в том, что в «просвещенной» Великобритании до недавних пор царили одни из самых жестких законов против гомосексуалов. Начиная с 1533 года содомия каралась смертью, и лишь спустя 328 лет наказание заменили пожизненной тюрьмой, что было ничем не лучше. С 1885-го мужчин, обвиненных в «грубой непристойности», стали приговаривать к тюремному заключению или каторжным работам на срок до двух лет. Именно по этой статье судили писателя и поэта Оскара Уайльда.

Уже в XX веке жертвой «гуманных» британских законов стал математик, логик, криптограф и пионер информатики Алан Тьюринг. Ученому предложили выбор: тюрьма или химическая кастрация. Летом 1954 года он покончил с собой.

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Позднее гомофобные законы постепенно смягчали, но парламент явно надеялся отыграть позиции. Пусть уже не бросали в тюрьму за однополую связь, но запрещали геям быть донорами и сдавать кровь.

Отношение королевы к подданным «неправильной» ориентации иллюстрирует один простой факт: Елизавета II официально помиловала Тьюринга лишь в 2013 году. Геям к тому времени уже более десяти лет как разрешали служить в армии.

Королева Елизавета II / Unsplash

Если нынешний Карл III действительно гомосексуален, эту тайну скрывали бы тщательнее любых сокровищ. Однако сегодня такая новость вряд ли сильно всколыхнет общественность. Особенно если король пустит скупую слезу и расскажет, как ему было плохо и одиноко.

Возможно, британцы даже поверят монарху и попросят остаться править. Возможно, не вспомнят, что принц и не пытался бороться за «своих», продавливать законы, освобождающие представителей нетрадиционной сексуальной ориентации от преследования только за выбор нестандартного полового партнера.