Эксклюзив 29 ноября 2023, 13:12 Бесконечный «Чей Крым?» — в бреду и наяву Платон Беседин: Украина более 20 лет не вспоминала о судьбе крымских татар Alexey Sukhorukov / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

Украинская власть захотела переименовать города в российском Крыму: в министерстве реинтеграции заявили, что населенным пунктам на полуострове стоит вернуть «исторические наименования на крымско-татарском языке». О киевском генераторе инфоповодов и зачем Украина использует крымско-татарскую карту — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Когда ты создаешь страну, в которой президент — актер, а в качестве формально управляющих ею — медиаменеджеры, когда постмодернизм становится чем-то вроде государственной идеологии, а симулякры — государственными символами, тогда вместо реального управления страной ты начинаешь бесконечно генерировать информационные поводы. Именно так произошло и происходит с Украиной.

Постмодернизм — это, как известно, деконструкция. И на Украине деконструируют все что возможно. А чтобы прикрывать пустоту, как умалишенные, генерируют информационные поводы.

Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Очередное полено в костер амбиций подбросил кабинет министров Украины. Он предложил вернуть крымско-татарские названия географическим объектам в Крыму.

Самый первый вопрос, моментальный, возникающий после такой новости: это для чего в принципе обсуждать и решать подобное? В чем смысл, простите? Что изменится в мире, если кабмин вернет чужой территории крымско-татарские названия?

Как это повлияет на жизнь полуострова? Какое Украина в принципе имеет отношение к Крыму?

Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Очевидно, что это просто пиар-болтология — и не более того. Однако, по задумке медиаменеджеров, такой инициативой преследуется еще одна цель: напомнить ВСУ, что им еще атакой идти на Крым.

Ясно, что это в принципе далеко от реалий. Потому что ВСУ скорее нужно думать о том, как не потерять территории, которые пока что находятся под контролем Киева.

Но даже если так, то для чего в принципе украинцам воевать за Крым, если все там будет татарским? Где логика? За кого и за что проливать кровь?

Однако крымским татарам тоже не стоит обнадеживаться. Фокус в том, что официальный Киев вспомнил о положении крымских татар на полуострове только в 2014 году. Тогда, когда жители Севастополя и Крыма однозначно проголосовали за то, чтобы воссоединиться с Россией. Вот тут-то Киев (ясно, что ему подсказали) решил отчаянно разыгрывать крымско-татарскую карту.

Подтянул «Меджлис»*, Джемилева, Чубарова и прочих. Мол, сейчас-ка мы расскажем миру, как забрали Крым у коренных жителей…

Но не поверил никто. Сделали вид, что поверили те, кому по долгу службы было показано.

Мечеть в Евпатории / Roman Denisov / Global Look Press

Дело в том, что Украина 20 с лишним лет не вспоминала о судьбе крымских татар. Вообще не вспоминала. Ей было глубоко плевать на все их проблемы. Это факт, который подтвердит вам любой неангажированный крымский татарин.

Потому что нужно было заниматься, решать, а не симулировать. Этого Киев никогда не умел. А вот когда выдался шанс использовать татар, тогда и понеслось.

Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев в Киеве, 2017 год / Str / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Правда, без особого толка. Вот и сейчас Киев, словно в агонии, пробует использовать крымских татар, но все это окончательно превращается в фарс.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.