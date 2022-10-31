В Бразилии выбрали нового президента. Кто такой Луис Инасиу Лула да Силва | 360°

Мир 31 октября 2022, 16:15 В Бразилии выбрали нового президента. Как это скажется на отношениях с Россией Политический советник Маркелов: Бразилия — геополитический партнер России Unsplash

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Новым президентом Бразилии стал Луис Инасиу Лула да Силва, ранее уже занимавший этот пост. Действующий глава государства Жаир Болсонару отказался поддерживать санкции против России, но как поведет себя преемник — пока не известно. Однако опрошенные «360» эксперты уверены, что Бразилию все еще можно называть геополитическим партнером Москвы.

Луис Инасиу Лула да Силва

Кандидат от социалистической коалиции Луис Инасиу Лула да Силва избран новым президентом Бразилии. Он больше известен по прозвищу Лула (уменьшительная форма от имени Луис).

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Во втором туре выборов Лула набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны. Теперь политик сменит на посту главы государства Жаира Болсонару. Последний набрал лишь 49,1% голосов. В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов.

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Да Силва будет управлять страной в 2023-2027 годах. Причем он уже занимал президентский пост с 2003 по 2011 год. Нынешний срок станет для Лулы третьим, и этому не помешал тот факт, что в 2016-м его обвинили в коррупции и приговорили к 12 годам лишения свободы. В прошлом году с политика сняли все обвинения, а решение суда отменили.

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Путин поздравил Лулу

Президент России Владимир Путин направил Луису Инасиу Луле да Силве поздравления с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», — говорится в заявлении.

Какими будут отношения Бразилии и России

Действующий глава Бразилии — Жаир Болсонару — известен своими правыми и популистскими взглядами. Ранее он отказался присоединяться к антироссийским санкциям.

«Мы не будем принимать чью-либо сторону, мы будем продолжать сохранять нейтралитет и помогать всем, чем возможно. <…> Глава государства, подобный главе России, нигде не хочет устраивать резню», — сказал Болсонару в конце февраля на пресс-конференции в Сан-Паулу.

Тогда же он заявил, что Бразилия не намерена осуждать Москву за спецоперацию и будет выступать в ООН против ограничительных мер. Президент республики напомнил, что «большая часть населения Украины говорит по-русски», а в Донбассе вовсе «около 90% населения хотели сблизиться с Россией».

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Как поведет себя по отношению к конфликту на Украине Лула, пока нельзя прогнозировать. Об этом «360» рассказала ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Надежда Кудеярова.

«Ничего пока не изменилось. <…> Не думаю, что в политической избирательной кампании, которая сейчас шла в Бразилии, Россия занимала центральное место, потому что там есть очень много вопросов внутренней политики, которая куда больше заботит бразильских избирателей», — отметила она.

Кудеярова также напомнила, что российские удобрения играют большую роль в стабильной работе бразильского промышленного комплекса. Это важная часть двусторонних экономических отношений.

И избранный, и действующий президенты — пророссийские. В этом уверен политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

«Мы друзья. <…> Наше объединение против единого условного врага — хорошая история для Бразилии. Бразилия — в БРИКС. Бразилия, так сказать, в разных аспектах поддерживает нас. Это наш нормальный, как сейчас модно говорить, геополитический партнер.<…> Мы им помогаем — химией, продуктами. Они — в ответ. <…> Другими словами, политические процессы, которые идут в Бразилии, с точки зрения поддержки России очень плотные», — подытожил собеседник «360».