В Белоруссии ввели режим КТО. Что это значит? | 360°

Мир 14 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. Что это значит? Политолог Класковский: в Белоруссии заметны элементы скрытой или гибридной мобилизации РИА «Новости»

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как уточнил президент Александр Лукашенко, речь идет о режиме повышенной террористической опасности. Политологи считают, что в республике уже заметны «элементы скрытой или гибридной мобилизации».

Что происходит в Белоруссии

В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности из-за обострения на границе государства, сообщил президент республики Александр Лукашенко. О режиме КТО, вероятно, пока речи не идет.

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«Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Белоруссии, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану», — отметил глава государства.

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По мнению министра иностранных дел Владимира Макея, стране следует опасаться угроз «практически со всех сторон, за исключением восточной». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Мы видим, что с начала этого года уже проведено 15 учений наступательного характера на территории сопредельных с Белоруссией стран Владимир Макей Глава МИД Белоруссии

Прежде всего угрозу видят в Украине. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель заявлял, что иностранные спецслужбы планируют захватить один из районных центров Белоруссии при помощи наемников, находящихся на Украине.

«Была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Белоруссии», — подтвердил Макей.

Хотя Владимир Зеленский подчеркивал, что он не планирует наступать на соседнюю республику, так как его интересует только целостность собственного государства, в Минске уверены, что в сложившихся обстоятельствах никому нельзя доверять.

Ранее Лукашенко также допускал, что угроза может исходить со стороны Польши, которая способна перебросить свои войска к белорусской границе за два-три часа.

Что это значит

Независимый белорусский политолог Александр Класковский объяснил «360», что при режиме КТО в зоне проведения операции силовые структуры получают дополнительные полномочия.

Например, они могут останавливать и досматривать транспорт без ориентировок, входить в квартиры людей, изымать в служебных целях средства связи и транспорт. Препятствовать действиям сотрудников правоохранительных органов в такой ситуации незаконно.

РИА «Новости»

Что ждет Белоруссию

Владимир Макей объяснил, что сейчас на территории республики начнутся сборы, чтобы в случае провокаций страна была готова дать отпор и не столкнулась с теми проблемами мобилизации, которые возникли в России.

«Будут проведены сборы, чтобы проверить: кто числится на учете, подходят ли они для военной службы. Это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии. Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием», — объяснил министр.

При этом о мобилизации, по заверениям белорусских властей, речи не идет. Однако Класковский уверен, что в республике уже можно заметить «элементы скрытой или гибридной мобилизации».

«Плюс на днях Лукашенко сообщил, что формируется совместная российско-белорусская региональная группировка войск — это тоже мероприятие, насторожившее людей», — подытожил политолог.

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