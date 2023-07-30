Мир 30 июля 2023, 14:09 Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину CNN: Антарктический морской лед упал до беспрецедентно низкого уровня Pxhere

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Антарктиде не хватает морского льда размером с Аргентину, ученые пытаются выяснить, почему . Об этом написало издание CNN.

«В то время как Северное полушарие изнемогает от рекордной летней жары , намного южнее, в разгар зимы, побит еще один ужасающий климатический рекорд. Антарктический морской лед упал до беспрецедентно низкого уровня для этого времени года», — указали журналисты.

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Такого не было 45 лет

Ежегодно антарктический морской лед сокращается до самого низкого уровня к концу февраля, когда на континенте лето. Затем он начинает снова накапливаться, но в этот раз лед не вернулся к ожидаемому уровню.

«Это самый низкий уровень для этого времени года с момента начала регистрации 45 лет назад», — написало издание.

Его уровень примерно на 1,6 миллиона квадратных километров меньше, чем в прошлом году. В середине июля лед оказался на 2,6 миллиона квадратных километров ниже, чем показатели с 1981 по 2010 год. Это настолько огромная территория, что сравнить ее можно с Аргентиной. Или даже площадями Техаса, Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Невады, Юты и Колорадо, объединенными вместе.

Лед может исчезнуть из-за потепления?

Это очень редкое явление, специалисты пытаются разобраться, в чем дело. Возможно, дело в глобальном потеплении, ведь последние несколько десятилетий уровень льда в Антарктике колебался от рекордно низких до рекордно высоких значений. Но тем не менее трудно понять, как он реагирует на природные изменения.

«Многие ученые говорят, что изменение климата может быть основной причиной исчезновения льда», — написало издание.

Ранее самый крупный в мире айсберг «проснулся» спустя 30 лет и поплыл к Антарктиде. Его скорость составляла 150 километров в месяц. Общая площадь этой глыбы — около 4170 квадратных километров. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году.

Гляциолог Мария Ананичева расскзаала, что если он окажется в теплых водах, то существенно повысит глобальный уровень моря. Дело в том, что при более высоких температурах айсберг начнет активно таять.